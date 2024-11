Le Rhône, deuxième département de France le plus... stressé !

Dans une étude menée par la plateforme Voyance Tchat, il est estimé que le département du Rhône est le plus stressé de France, derrière Paris.

Vous connaissez certainement les classements des plus belles villes et régions de France, des villes les plus embouteillées, des pays les plus agréables à vivre... Voilà maintenant le classement des départements français les plus stressés. Cette étude de novembre 2024 a été menée par Voyance Tchat, qui a établi un score de stress noté sur 10 pour chaque département*. Plus le score est élevé, plus les habitants sont stressés.

Dans le cadre de son étude, la plateforme a utilisé les données de recherche de Google concernant le bien-être mental, l'anxiété et le stress. Les résultats ont été ajustés en fonction de la population des départements. Sans surprise, Paris prend la première place du classement, en tant que département français le plus stressé. Le score de stress a été évalué à 9,67 sur 10, avec un nombre total moyen de recherches mensuelles liées à la santé mentale de 58 300.

Un score de 8,71 sur 10 pour le Rhône

En moyenne, les chiffres de recherche parisiens sont trois fois plus élevés que les chiffres du Rhône. Pour autant, le département d'Auvergne-Rhône-Alpes occupe bien la deuxième place des départements les plus stressés, juste devant le Nord qui complète le podium. Le score de stress rhodanien est de 8,71 sur 10. Dans le département, 17 250 recherches liées à la santé sont réalisées par mois.

"Bien que ces chiffres soient significatifs, le Rhône se distingue par une recherche presque aussi élevée que celle de Paris lorsqu’il s’agit de trouver des solutions. En effet, 1 650 recherches portent sur la gestion des émotions, les solutions et le bien-être psychologique, montrant un besoin croissant d'accompagnement pour guérir et mieux gérer ces défis", relève Voyance Tchat.

De manière plus générale, les départements du nord et de l'est dominent ce classement insolite. Et a contrario, les départements du sud et de l'ouest, à l'instar du Var (6,81), des Alpes-Maritimes (6,55) ou encore des Pyrénées-Atlantiques (6,80), affichent des scores de stress inférieurs. Les principales raisons de ce faible état de stress résident en l'impact positif du climat et à l'accès à la nature. A noter que l'Ardèche affiche le score le plus faible (5,11).

*Les données relatives aux territoires d'Outre-mer étaient indisponibles.

