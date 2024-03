Bjorg : le leader lyonnais du bio

Grandes sagas d’entreprises. - Peu savent qu’elle vient de Lyon. La marque Bjorg est pourtant la championne du bio dans les supermarchés de France. Une success story à la lyonnaise pour cette enseigne née dans les années 80, alors même que le terme “bio” n’existait pas.

S’il est toujours de bon ton de rappeler l’histoire industrielle de Lyon, puisant dans une tradition commerciale multiséculaire, peu connaissent le dynamisme actuel du vivier d’entreprises lyonnaises. Parmi celles-là, se distingue la marque Bjorg, leader de l’alimentation bio, présente dans tous les supermarchés de France ainsi que dans plusieurs pays européens. Malgré la consonance nordique, la société est bel et bien née entre Rhône et Saône, dans les années 70, sous le nom de Distriborg, qui lance la marque Bjorg en 1988. Une success story impulsée par un entrepreneur connu à Lyon, Régis Pelen, ancien directeur commercial des chocolats Révillon et actuel président du réseau de magasins d’alimentation biologique La Vie Claire.

Aujourd’hui, cinquante ans après son lancement, Bjorg est toujours dirigée depuis la région lyonnaise, à Saint-Genis-Laval, au sein de la société Bjorg et Compagnie détenue par le groupe français Ecotone. Dans le détail, Bjorg et Compagnie compte douze marques, un chiffre d’affaires dépassant les 300 millions d’euros et emploie 180 salariés à plein temps. Une réussite alors que les produits labellisés “bio” se sont durablement imposés dans le panier des consommateurs. Une conquête commerciale qui n’était pourtant pas écrite d’avance, quand le terme même de “bio” n’existait pas encore.

1970 : Lancement de Distriborg