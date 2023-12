Saga : Piano Baruth donne la note depuis deux siècles à Lyon

Depuis 1828, les artisans de Piano Baruth travaillent cet instrument de musique de haute précision. Après avoir remporté quatre prix lors d’Expositions universelles, l’enseigne, à l’origine fabrique de piano, s’est aujourd’hui spécialisée dans la réparation et l’accordage.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Chaque note, chaque son, chaque toucher, c’est tout un univers de nuances musicales qui se développe dans leur esprit. Vous entendez une note, eux perçoivent une mécanique bien entretenue ou, au contraire, une pièce défectueuse rompant la magie de ces instruments mystérieux. Tout à la fois massif et élancé, pouvant invoquer les fureurs d’une tempête comme la grâce la plus délicate, tantôt allègre, tantôt mélancolique, le piano n’a pas de secret pour eux. En clair : les frères Pascal et Serge Millioz, aux manettes du magasin Piano Baruth, sont des orfèvres de la musique. Accordeurs et réparateurs de piano tous les deux, comme leur père, c’est à eux que revient la tâche de débusquer les fausses notes, l’accent juste et, finalement, l’harmonie de ces instruments complexes. Un travail d’orfèvre puisqu’un simple piano peut compter jusqu’à 5 000 pièces différentes, réglées au dixième de millimètre.

Pascal et Serge Millioz réparent et accordent les pianos des Lyonnais mais aussi du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon qui en compte une centaine #WillimaPham

S’ils travaillent d’abord avec leurs oreilles, ces artisans musiciens usent donc aussi de leurs mains pour monter, bien souvent démonter, et finalement raccommoder les pianos des Lyonnais notamment. Héritiers d’une longue tradition, ils font perdurer aujourd’hui un savoir-faire acquis à travers le temps de cette illustre maison née en 1828. C’est d’ailleurs le plus ancien magasin de piano de la ville. Fort de ces deux siècles de musique, Piano Baruth s’est vu confier la centaine de pianos que possède le Conservatoire supérieur de musique de Lyon. Une démarche répétée par l’Opéra de Lyon et d’innombrables particuliers dont certains grands noms de la ville telle la famille de Gérard Collomb. Il faut dire que le pedigree de la boutique impressionne. Au XIXe siècle, les facteurs de piano lyonnais ont ainsi remporté quatre prix lors de quatre Expositions universelles différentes (1878, 1889, 1894, 1900), dont une médaille d’or. Installé rue Constantine, dans le 1er arrondissement, à deux pas de la Saône et de la place des Terreaux, le charme opère toujours derrière les grandes baies vitrées de ce magasin distingué.

1828-1835 : Une ouverture soutenue par la popularité du piano

À l’image des refrains populaires, les origines de l’enseigne demeurent assez obscures. En 1828, les archives rapportent néanmoins que Rodolphe Baruth ouvre pour la première fois son atelier de facteur de piano (lire l’encadré Vocabulaire). De bouche à oreille, la tradition rapporte que l’artisan était d’origine hongroise bien qu’aucune source ne certifie. La première adresse de ce contemporain de Franz Liszt est attestée par le Nouvel Indicateur des habitants de la ville de Lyon, au 1, rue Chalamont (aujourd’hui rue Dubois), entre l’église Saint-Nizier et la rue Grenette (Lyon 2e) sur la Presqu’île. Assez étroite, la venelle était connue pour être très vivante, garnie d’artisans et de commerçants attirés par cet emplacement pour sa proximité avec la Saône et ses marchands. Un quartier stratégique : le fabricant avait d’importants besoins de bois, de cuir et de feutre. D’autant plus qu’un piano assemblé pèse plusieurs centaines de kilos. Un produit fragile, sans doute, plus facilement transportable sur le fleuve que sur une carriole tirée par des chevaux dans les rues pavées. En pleine évolution, l’industrie du piano est alors grandissante, portée par les innovations techniques anglaises, autrichiennes et françaises. C’est d’ailleurs l’avènement du piano moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui, héritier de son grand frère le piano-forte, proche du clavecin. C’est alors toute une filière qui se développe en France et à Lyon. On dénombre une dizaine de facteurs de piano dans la ville à la moitié du XIXe siècle et plus d’une centaine au XXe siècle.

1835-1870 : Développement et succès

Malgré des temps difficiles, avec déjà plusieurs révoltes des ouvriers canuts (1831 et 1834) à quelques pâtés de maisons, dans les pentes de la Croix-Rousse, l’atelier de Rodolphe Baruth fait preuve de résilience et parvient à séduire une clientèle lyonnaise bourgeoise, soucieuse d’instruire ses enfants à cet instrument déjà très populaire en France depuis les cours royales d’Europe du siècle dernier. “Il arrive encore que l’on nous rapporte quelques pianos de cette époque, transmis de génération en génération dans les familles”, s’amuse d’ailleurs Pascal Millioz, l’actuel propriétaire-gérant. De fait, les années passent et l’entreprise de Rodolphe Baruth prend de l’ampleur. En 1850, l’artisan se fait néanmoins une belle frayeur. Le quotidien Le Salut Public rapporte qu’un début d’incendie a été déclaré dans la paille des caisses de déballage. Plus de peur que de mal grâce aux pompiers intervenus à temps.

Les affaires sont prospères et, témoignage de la vitalité économique de l’enseigne Baruth, les archives recensent plus de onze adresses tout au long du siècle, avec des ouvertures d’ateliers à la frontière entre Lyon et Villeurbanne. “Ils avaient besoin de place. Les locaux dans le centre de Lyon sont parfois trop petits pour accueillir tous les pianos”, analysent les frères Millioz. Reste qu’à partir de 1870, le fils du fondateur, François Claude Baruth, reprend les rênes. C’est sous sa gouvernance que la maison entrera dans une nouvelle dimension.

1872-1900 : Expositions universelles

En juillet 1872, François Claude obtient que ses plus beaux pianos soient exposés lors de l’Exposition universelle qui se tient à Lyon. Sur fond de guerre franco-prussienne, on installe en plein parc de la Tête-d’Or un palais de fer et de verre, dans un style mauresque, au milieu des pelouses. Le public est au rendez-vous puisque l’on compte 100 000 personnes rien que le premier jour. C’est notamment la première fois que l’on expose à Lyon un ascenseur hydraulique ainsi qu’un chemin de fer aérien, ou bien encore un canon de 17 000 kilos. Si Baruth ne remporte pas de médaille lors de cette édition, une mention élogieuse lui est donnée dans le Journal officiel de la République. Il est aussi repéré par la presse spécialisée lors du même événement, à Vienne en Autriche en 1873. Par la suite, la première consécration advient lors de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, sur le Champ-de-Mars, où le Lyonnais obtient sa première médaille (bronze). Une réussite qui en annonça d’autres puisque, onze ans plus tard, l’artisan de la Presqu’île obtient ensuite la médaille d’argent à Paris, la même année que la construction de la tour Eiffel.

Mais le plus grand triomphe a lieu dans la capitale des Gaules qui reçoit, pour la seconde fois de son histoire, l’Exposition universelle, en 1894. Toute la ville s’est apprêtée pour cet événement avec, à la fois, la construction de la tour métallique de Fourvière, de la fontaine Bartholdi aux Terreaux, du bâtiment de la préfecture, et les inaugurations de trois ponts (Morand, Lafayette, et Gallieni). Et si l’Histoire retient surtout l’assassinat du président de la République Sadi Carnot au cœur de Lyon durant l’événement, il faut mentionner que François Claude Baruth, facteur de piano lyonnais, obtint la médaille d’or dans sa catégorie, décernée par un jury international. Une reconnaissance prestigieuse s’expliquant par les innovations technologiques de Baruth qui a, au total, déposé six brevets durant sa carrière.

1929-2023 : Héritage et transmission

Après la disparition de François Claude, la maison Baruth cesse de fabriquer des pianos en 1929. La famille du fondateur vend l’enseigne dans les années 50 et l’activité des artisans se concentre sur la réparation et l’accordement. Un virage qui, un siècle plus tard, perdure encore entre les mains des frères Pascal et Serge Millioz. Ces derniers sont les fils de Jacques Millioz, directeur des usines de pianos Rameau (37 000 pianos produits sous sa direction) à Alès, fondateur d’EuroPiano, l’organisation des facteurs de piano d’Europe, lui-même accordeur et donc un personnage important du secteur. C’est lui qui a envoyé son fils, Pascal, aujourd’hui le gérant, dans la boutique Baruth en 1981 pour seconder monsieur Pardon, le gérant d’alors. “Le marché était en pleine euphorie avec plus de 33 000 pianos neufs vendus par an en France. Les gens attendaient une année avant de le recevoir et nous étions obligés de fermer les portes pour répondre aux commandes”, rapporte Pascal Millioz, rejoint par son frère Serge qui était accordeur à Monaco. Aujourd’hui, concurrencées par le marché de l’occasion et la location, les ventes d’instruments neufs tournent plutôt autour des 3 000 par an en France. “On travaille différemment, à partir de très belles pièces”, avancent les artisans. L’avenir semble néanmoins assuré pour cette boutique multiséculaire. Valentin Millioz, troisième génération d’accordeurs dans la famille, travaille déjà dans l’atelier. Les pianos lyonnais pourront encore compter longtemps sur les artisans de la rue Constantine. Sans fausse note !

En chiffres

‘ 3 artisans

‘ 4 médailles lors d’Expositions universelles

‘ 6 brevets

‘ 2 siècles d’histoire

‘ Prix moyens :

• Neuf : de 4 000 à 50 000 euros (piano à queue : 17 000 à 127 000 euros)

• Occasion : de 2 000 à 27 000 euros

‘ Clients : Conservatoire supérieur de musique de Lyon, Opéra de Lyon…

Les grandes dates

‘ 1828 : Fondation de l’enseigne Piano Baruth

‘ 1835 : Premier déménagement pour gagner de la place

‘ Années 1870 : François Claude Baruth prend la tête de la boutique

‘ 1878 : Médaille de bronze lors de l’Exposition universelle de Paris

‘ 1889 : Médaille d’argent lors de l’Exposition universelle de Paris

‘ 1894 : Médaille d’or lors de l’Exposition universelle de Lyon

‘ 1900 : Médaille d’argent lors de l’Exposition universelle de Paris

‘ 1929 : Arrêt de la fabrique de pianos

‘ 1981 : Arrivée de Pascal Millioz

‘ 1995 : Arrivée de Serge Millioz

‘ 2015 : Reprise du fonds de commerce par les frères Millioz

À savoir

Vocabulaire

Un facteur de piano est un artisan qui fabrique des pianos. Bien que la fonction englobe aussi la réparation et l’accordage, tous les réparateurs et accordeurs ne sont pas fabricants de pianos. L’étymologie du terme vient du latin “factor”, “fabricant, créateur”, dérivé de “facere”, “faire”.

À la recherche de la note juste

“C’est clair qu’au moment de l’accordage, il y a de la subjectivité et que le caractère de l’accordeur joue aussi. Il y a également des modes donc des attentes différentes selon les époques. Aujourd’hui, nous n’aimons pas que le son soit trop clair. La musique demande du feutre, de la rondeur, une tonalité ténue. À l’inverse, il y a vingt ans, les pianos Yamaha étaient plébiscités pour leur son percussif”, indique Serge Millioz.