À la croisée de l’esthétique italienne, du savoir-faire anglais et de l’élégance française, Baltayan, Meilleur cordonnier de France, a réussi à imposer sa marque de soulier haut de gamme.

La plus ancienne chaussure en cuir du monde a été découverte dans une grotte d’une province arménienne. Particulièrement bien conservée, maintenue fermée par un lacet en cuir introduit dans une vingtaine d’œillets et fourrée d’herbe, la chaussure, datée au radiocarbone, aurait été portée il y a 5 500 ans. Quoi de plus naturel pour Jean-Christophe Baltayan, petit-fils d’Arméniens, de s’être lancé dans la haute botterie ?

Cordonnerie à l’ancienne

À l’origine, Baltayan, institution lyonnaise de la place des Célestins depuis près d’un siècle, est une cordonnerie tout ce qu’il y a de plus simple.

Déterminé et très discipliné, Hagop Baltayan apprend les techniques de la cordonnerie et, en autodidacte, s’intéresse aussi au métier de bottier. Il créera d’ailleurs une gamme de chaussures de cycliste nécessitant un savoir-faire exigeant, beaucoup de rigueur et une parfaite connaissance des matières. Déterminé à réussir, il rachète l’atelier en 1958, qu’il rebaptise Baltayan. Son fils, Jean, est à l’école. Plutôt bon, au point que ses professeurs exhortent son père à lui faire faire des études supérieures. Quand, le premier jour, il rapporte à la maison la liste de livres à acheter, son père tranche net : “Tu vas faire une école de chaussures.” Jean suit donc une formation spécialisée à la Société d’enseignement professionnel du Rhône, reconnue d’utilité publique, et créée en 1867 par François Barthélémy Arlès-Dufour, un négociant en soierie, grâce au financement du banquier Henri Germain (premier actionnaire du Crédit lyonnais).