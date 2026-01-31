Actualité
Météo : une nouvelle journée nuageuse mais douce ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Ce samedi 31 janvier s’annonce particulièrement nuageux et le risque d'averses persistera tout au long de la matinée. Les températures seront quant à elles plutôt douces avec 10 degrés attendus. 

    Cette dernière journée du mois de janvier se déroulera sous les nuages. Tout au long de la matinée de ce samedi 31 janvier, de rares averses traverseront le ciel de Lyon, mais le temps est plutôt doux puisque le mercure indique déjà 7 degrés. 

    Dans l’après-midi, le temps sera plus sec, mais les nuages persisteront. Quelques éclaircies pourront être possibles. Côté températures, 10 degrés sont attendus, soit 3 degrés de plus que les normales de saison. 

