La commission de contrôle de gestion a rétrogradé l'Asvel féminin, en première instance, ce lundi. Le club a annoncé faire appel.

Séisme pour le basket français ! L'Asvel féminin a été rétrogradée en championnat régional par la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de basket-ball (FFBB) pour la saison 2025-26, annonce le club dans un communiqué de presse lundi 23 juin.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋



LDLC ASVEL Féminin a été informé ce jour par la Commission de Contrôle de Gestion de sa rétrogradation en Ligue Régionale pour la saison 2025-2026.



Cette décision intervient dans un contexte marqué par la défaillance d’un partenaire majeur,… pic.twitter.com/aOd9AczQ9C — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) June 23, 2025

Vainqueur du championnat de France et de l'Eurocoupe, le club de Tony Parker a été épinglé, en première instance, pour ses problèmes financiers. Cette décision "intervient dans un contexte marqué par la défaillance d’un partenaire majeur, dont les engagements financiers n’ont pas été respectés, ce qui a lourdement impacté l’équilibre budgétaire du club", explique-t-il dans son communiqué.

L'Asvel féminin a d'ores et déjà partagé son intention de faire appel de la décision et dit rester "pleinement mobilisé pour réunir les conditions du maintien du club au plus haut niveau français".

