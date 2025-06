Quelques dizaines de centimes de plus : à Lyon, la hausse de la taxe de séjour agace l'opposition

La Métropole de Lyon a relevé de 10 % le niveau de la taxe de séjour ce lundi. Une décision vivement critiquée par les élus d'opposition.

Lors du conseil métropolitain ce lundi, la Métropole de Lyon a acté une augmentation de la taxe de séjour sur son territoire. À hauteur de 10 % par nuitée, cette hausse prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

"Vous faites encore les poches de nos concitoyens"

Une mesure dénoncée par l'opposition, notamment par la conseillère Michèle Vullien qui estime qu'elle risque de "casser la dynamique". "Vous faites encore les poches de nos concitoyens", a-t-elle déploré, et d'ajouter : "Dès qu'un besoin de financement se fait sentir, hop, un impôt par ci, une taxe par là."

Dans sa délibération, la collectivité justifie cette hausse "afin de générer des ressources supplémentaires affectées au développement touristique". Elle rappelle par ailleurs que "les tarifs appliqués aux hébergements classés 3, 4 et 5 étoiles n’ont pas été modifiés depuis le 1er janvier 2019 tandis que ceux des autres catégories d’hébergement classés n’ont pas fait l’objet de modifications depuis la mise en place de la taxe de séjour sur le territoire de la Métropole au 1er janvier 2010."

17 centimes de plus sur un hôtel trois étoiles

"Pour un hôtel une étoile, on passe de 80 centimes à 88 centimes. Sur les trois étoiles, on passe de 1,70 € à 1,87 €", a rappelé le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Et d'ajouter : "Vous pensez que l'on va perdre un seul touriste parce qu'on a augmenté de 17 centimes la taxe de séjour sur un hôtel ? Un peu de sérieux chers collègues."

"C'est envoyer un signal clair, vous ne considérez pas le tourisme comme un levier stratégique de notre territoire, mais comme une simple source de recettes" a déploré de son côté Pierre Chambon, estimant que "ce choix est une erreur".

"Le territoire n'a jamais été aussi dynamique en terme de tourisme d'affaire, en terme d'évènements culturels (...) Le TOP 14 qui s'est passé ce week-end, c'est bien nous qui avons candidaté et obtenu que les demi-finales se déroulent ici. J'ai eu beaucoup de restaurateurs, commerçants et hôteliers très heureux" a répondu Bruno Bernard. Et de conclure : "Les choses vont bien."