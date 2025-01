Dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, la hausse des dépenses de l'association de l'Asvel est pointée du doigt et "plusieurs dysfonctionnements" sont relevés.

La Chambre des comptes a publié, mardi 7 janvier, le rapport d'observations définitives à propos du contrôle des comptes et de la gestion de l'association Asvel Basket, qui s'occupe de la partie amateure du club villeurbannais, concernant les exercices de 2018-2019 à 2022-2023. Dans un premier temps, la chambre régionale salue les résultats sportifs du club sur la scène nationale et européenne, mais aussi amateure. "Les résultats sportifs sont la priorité de l’association, contrairement par exemple à la vie associative, malgré les tentatives du nouveau président d’inclure davantage les joueurs et leurs parents avec la création d’un comité de pilotage et de plusieurs commissions en 2019", indique la synthèse du rapport.

Un budget triplé au centre de formation... mais aucune amélioration sportive mesurable

Elle pointe par ailleurs un triplement du coût du centre de formation depuis son déménagement en 2019 à la Tony Parker Adequat Academy, à Gerland. "Concomitamment, le coût annuel d’un joueur au centre de formation a doublé entre 2018-2019 (20 000 €) et 2022-2023 (40 000 €), sans qu’il ne soit possible de mesurer une amélioration sur le plan sportif", est-il précisé.

De plus, le rapport révèle que des joueurs considérés comme "partenaires d'entraînement", sans statut officiel, échappent au contrôle de la Fédération française de basket-ball (FFBB) et de la DRAJES*. Leur nombre est pourtant passé de six en 2018-2019 à onze en 2022-2023.

Il est aussi pointé la dépendance croissante de l'association (en charge de l'activité sportive amateure du club) au versement de subventions d'équilibre de la part de la société, SAS Asvel Basket, chargée de la partie professionnelle. Par ailleurs, "la gouvernance de l’association est marquée par plusieurs dysfonctionnements", la Chambre des comptes dénonçant un manque de gouvernance démocratique et de transparence dans la gestion, mais aussi un non-respect des obligations de déclaration auprès de la préfecture. La chambre a ainsi listé douze recommandations pour l'association Asvel Basket, notamment sur le plan administratif.

*Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

