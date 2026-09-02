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père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux
Le père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux

Lyon : le directeur des Chartreux écarté pour avoir entretenu "une relation" avec une étudiante

  • par Clémence Margall

    • Le père et ancien directeur des Chartreux, Jean-Bernard Plessy, aurait entretenu une relation avec une étudiante majeure placée sous son autorité. Une enquête canonique a été ouverte.

    Le 9 juillet dernier, le père Jean-Bernard Plessy annonçait son départ de l’institution des Chartreux. Si, cet été, l’ancien directeur assurait ne plus avoir "l’énergie nécessaire pour mener à bien [sa] mission", la réalité serait bien plus complexe. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 2 septembre, le diocèse de Lyon révèle en effet que le prêtre aurait entretenu une relation avec une étudiante majeure placée sous son autorité.

    L’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, aurait été informé des faits au mois de juin et aurait immédiatement demandé l’ouverture d’une enquête canonique. Jean-Bernard Plessy a finalement été écarté de sa mission de directeur, tandis qu’il lui est désormais interdit d’entrer en contact avec la personne concernée, de se rendre sur les sites de l’Institution des Chartreux et d’exercer tout ministère dans le diocèse de Lyon. "Un signalement pénal a également été effectué auprès du Procureur de la République de Lyon afin que les vérifications nécessaires puissent être diligentées", poursuit le communiqué.

    Demande de confidentialité de la jeune fille

    Des décisions prises "en conformité avec le Code de droit canonique et le Statut de l’Enseignement catholique, en lien avec la tutelle du groupe scolaire ainsi qu’avec le directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Lyon", souligne encore le diocèse de Lyon. Elles n’ont, par ailleurs, pas été communiquées plus tôt "par respect pour la demande de confidentialité de la jeune femme", mais en cette rentrée scolaire, "il est apparu indispensable que la communauté éducative soit informée et qu’une enquête interne puisse être diligentée", indique le communiqué.

    L’archevêque de Lyon apporte enfin "son soutien" à l’ensemble de la communauté éducative des Chartreux et l’appelle à "poursuivre sa mission" d’éducation "malgré la gravité de cette affaire."

    Lire aussi : "Nous avons besoin de vous" : à Lyon, les Chartreux lancent une campagne de dons après l'incendie

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