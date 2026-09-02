Villeurbanne : un supermarché sanctionné de 20 000 euros pour des défauts d’affichage des prix

Un supermarché de Villeurbanne a été sanctionné d’une amende administrative de 20 000 euros par les services de la répression des fraudes.

Un Carrefour Market de Villeurbanne a été sanctionné par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône. La sanction fait suite à des contrôles menés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ceux-ci ont relevé plusieurs manquements concernant l’affichage des prix des produits proposés à la vente.

Selon la préfecture du Rhône, les contrôleurs ont constaté "de nombreux défauts d’affichage des prix en rayon" au sein du supermarché. La réglementation impose aux professionnels d’informer clairement les consommateurs du prix des produits ou services proposés. Celui-ci doit notamment être indiqué en euros, toutes taxes comprises, afin que le client puisse connaître le montant à payer avant de faire son choix.

Pour les services de l’État, l’affichage des prix est une information essentielle pour permettre au consommateur de "choisir en toute connaissance de cause et sans avoir à le demander". L’établissement devra donc payer une amende administrative, et surtout exemplaire, de 20 000 euros.

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