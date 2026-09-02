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17 545 paquets de cigarettes ont été saisis. @Police Nationale

Plus de 17 500 paquets de cigarettes saisis lors de deux opérations de police dans l'agglomération lyonnaise

  • par Corentin Lucas

    • Plus de 17 500 paquets de cigarettes et près de 11 000 euros en espèces ont été saisis lors de deux opérations de police à la Guillotière (Lyon 7e) et à Vénissieux.

    La police nationale a annoncé avoir réalisé deux opérations contre le trafic à la Guillotière (Lyon 7e), ce lundi 31 août, et à Vénissieux, le vendredi 28 août. Au total, trois personnes ont été interpellées pour détention illégale de tabac.

    Les policiers ont surtout procédé à d’importantes saisies. 17 545 paquets de cigarettes, pour une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros, ainsi que 10 750 euros en espèces ont été collectés. Les forces de l’ordre ont également découvert un vélo et 18 documents d’identité volés.

    Sur les réseaux sociaux, la police nationale rappelle que "la lutte contre les trafics continue". Pour rappel, selon des chiffres transmis à Lyon Capitale par Thierry Dran, procureur de la République de Lyon, près de 30 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis dans le Rhône au cours du premier semestre de l’année 2026.

    Lire aussi : Villeurbanne : un supermarché sanctionné de 20 000 euros pour des défauts d’affichage des prix

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