"La Rentrée des Leaders 2026" : le grand rendez-vous des entrepreneurs de Haute-Savoie

Avec un programme qui mêle économie, cybersécurité, recherche scientifique, sport et culture, La Rentrée des Leaders 2026 confirme sa vocation de grand rendez-vous économique et humain pour les dirigeants de Haute-Savoie.

Jeudi 3 septembre 2026, la Haute-Savoie accueille la sixième édition de "La Rentrée des Leaders", un événement organisé par Les Entrepreneurs Haute-Savoie (ex-CPME) à destination des dirigeants d'entreprise du territoire.

Pour cette sixième édition, l'événement franchit un nouveau cap : plus de 500 dirigeants sont déjà inscrits, et les organisateurs en attendent jusqu'à 600. Autour d'eux, quarante stands composeront le "Marché des Leaders", un espace d'exposition où entreprises et partenaires locaux viendront présenter leurs solutions.

Le principe reste fidèle à l'esprit de l'événement. Ce n'est pas seulement une salle de conférences, mais un lieu de rencontres où "600 parcours se croisent" , entre dirigeants, exposants et intervenants venus de tous horizons.

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Un marché des leaders très diversifié

Les quarante exposants du "Marché des Leaders" sont répartis dans plusieurs univers thématiques, reflet des préoccupations actuelles des chefs d'entreprise : Transition, énergie & environnement (6 stands), IA, informatique & cybersécurité (5 stands), pilotage, comptabilité & conseil (5 stands), bâtiment, maintenance & aménagement (5 stands), partenaires Premium (5 stands), RH, emploi & formation (4 stands), prévention, santé & assurance (4 stands), services aux entreprises & territoire (4 stands), finance, patrimoine & transmission (3 stands), mobilité & véhicules (2 stands), communication & événementiel (2 stands).

Parmi les partenaires premium figurent notamment Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Groupama, Malakoff Humanis, EMB Mercedes ou encore l'attelage dVélos / Lease a Bike.

Un programme de conférences dense

L'après-midi s'ouvre dès 14h avec le lancement du "Marché des Leaders", avant d'enchaîner sur une série de conférences et de tables rondes, sous réserve d'ajustements le jour même.

Le programme complet s'articule ainsi :

14h30 : Cybersécurité : une conférence animée par MB2i et un militaire de la cellule d'appui judiciaire de la gendarmerie, pour comprendre les menaces actuelles et mieux protéger son entreprise.

15h30 : Science & territoire : un éclairage sur le CERN et son projet de futur collisionneur, un projet scientifique hors norme qui pourrait avoir un impact direct sur le territoire.

16h30 : Sport & tourisme : Martial Saddier, président du Département de la Haute-Savoie, évoquera les Mondiaux de cyclisme et leur impact sur le tourisme local.

17h00 : intervention de Philippe Ceccon, président des Entrepreneurs Haute-Savoie.

17h30 : Économie locale : Didier Fichaux, directeur départemental de la Banque de France, dressera un état des lieux de la situation économique du département et des dispositifs d'accompagnement des entreprises.

En clôture : Économie française : l'économiste Marc Touati répondra aux grandes questions sur l'avenir de l'économie française.

D'autres temps forts sont également annoncés par les organisateurs, autour du sport et de la jeunesse avec Catherine Pléwinski (Sportissimo), ou de la culture avec l'Orchestre des Pays de Savoie et le Club Amadeus. La suite du programme devant encore être précisée dans les prochains jours.

Informations pratiques

Date : jeudi 3 septembre 2026, de 14h à 19h

Lieu : Rochexpo, 59 rue des Centaures, 74800 La Roche-sur-Foron

Inscription : billetterie en ligne via HelloAsso, accessible depuis le site officiel de l'événement

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