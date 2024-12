Le dispositif a été présenté par France Travail, entre autres, vendredi 29 novembre à Pierrelatte, dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes).

Un nouveau dispositif pour soutenir le recrutement dans la filière nucléaire a été lancé, vendredi 29 novembre, avec plus de 120 demandeurs d'emploi présents au complexe sportif Gustave Jaume, à Pierrelatte (Drôme). De son nom "Atom Inclusion", il doit déboucher sur des recrutements dans cette filière en tension : 100 000 nouveaux candidats devront être recrutés dans les dix prochaines années.

Ce projet a été développé par France Travail, Manpower France et l’association Vivatome qui regroupe des acteurs du secteur. Après son lancement à Pierrette, le dispositif sera étendu aux communes voisines du Gard (Bagnols-sur-Cèze) et du Vaucluse (Bollène). "Ici, à Pierrelatte, les planètes sont alignées. Nous avons un écosystème idéal avec des infrastructures, des entreprises engagées, et des organismes de formation prêts à accompagner les candidats", développe Frédéric Toubeau, directeur régional de France Travail, dans un communiqué. Lors de cette première journée de rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi, les acteurs du secteur nucléaire comme ADF, Altrad, Ardatem ou encore Orano étaient présents.

Plus généralement, le dispositif s'adresse notamment aux jeunes à la recherche d'une première opportunité professionnelle, mais aussi aux femmes, personnes en situation de handicap ou résidents des Quartiers prioritaires de la Ville (QPV) souhaitant rejoindre la filière nucléaire. Des parcours sur mesure (formation, suivi en entreprise...), en fonction des candidats, sont proposés par le dispositif "Atom Inclusion".

