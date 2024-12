Le festival de films de montagne itinérant "Montagnes en scène" s'arrête à Lyon les 5, 11 décembre et 14 janvier. Teaser haut perché avec son co-fondateur.

"C'est sans doute l'édition la plus spectaculaire qu'on ait jamais eue, avec les images les plus belles, que ce soit en Antarctique ou en Patagonie. Ce sont vraiment les plus belles montagnes du monde et on en prend plein les yeux !".

Cyril Salomon est le co-fondateur de Montagnes en scène. Plus de 90 villes en France et une vingtaine de pays sont cette année au menu du festival de films de montagne itinérant.

L'idée : apporter la montagne en ville. Et ça marche. Ils étaient plus de 150 000 spectateurs l'année dernière à visionner "ce qui se fait le mieux dans le monde". Et la sélection est rude. Cet hiver, sur une centaine de films en compétition, les organisateurs n'en ont retenu que 4.

Les dates à Lyon : jeudi 5 décembre, mercredi 11 décembre et mardi 14 janvier au Pathé Bellecour.





Durée : 32 minutes

Réalisatrice : Davina Montaz-Rosse

VOSTF (Version Originale Anglaise Sous-Titrée Français)

Pour toute personne vivant à Chamonix, le Mont-Blanc est un aimant irresistible. Connue pour ses nombreuses performances en trail, Hillary Gerardi se lance un défi en haute altitude : tenter un record d’ascension aller-retour sur ce sommet iconique depuis l’église de Chamonix. Pour atteindre son objectif, elle va devoir réussir à combiner une préparation intense avec une connaissance accrue du terrain, en constante évolution à cause du réchauffement climatique. Un film qui parvient à mêler environnement et performance, pour faire le plein de joie de vivre et d’émotions !

PAINTING THE MOUNTAINS

Durée : 46 minutes

Réalisateur : Pierre Cadot

VOSTF (Version Originale Anglaise Sous-Titrée Français)

Embarquez pour un incroyable défi : faire du ski de pente raide au milieu des parois granitiques surplombant El Chalten. Aiguillés par le photographe et journaliste Matthew Tufts, grand passionné de la région, Aurélien Lardy, Vivian Bruchez et Jules Socié n’ont qu’une idée en tête : repousser les limites de l’apesanteur pour ouvrir de nouvelles lignes de ski sur ces géants de Patagonie. Mêlant engagement, amitiés et une bonne dose de maté, ce film va vous en mettre plein les yeux. Une sorte de “Free Solo” skis aux pieds, que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

OF A LIFETIME

Durée : 44 minutes

Réalisateur : Jérôme Tanon

VOSTF (Version Originale Anglaise Sous-Titrée Français)

Au sein de la famille De Le Rue la passion du freeride se transmet de génération en génération. A l’aube de ses 18 ans, la jeune Mila accompagnée de son père Xavier et de son oncle Victor (tous deux triples champions du monde de freeride) se lance dans sa première expédition et pas des moindres. Direction l’Antarctique ! Après une longue et houleuse traversée en voilier, l’équipage atteint le sublime continent blanc, ses montagnes de glace, ses baleines et ses manchots. Si Xavier et Victor, à l’aise avec la prise de risques, en profitent pour ouvrir des lignes magnifiques, Mila va devoir dépasser ses peurs pour réussir à embrasser pleinement l’aventure. Un voyage plein de complicité, qui renforce la confiance d’un père envers sa fille, et d’une skieuse envers elle-même.

GROUND UP

Durée : 36 minutes

Réalisateur : Chris Alstrin

VOSTF (Version Originale Anglaise Sous-Titrée Français)

C’est parti pour 8 jours suspendus au cœur des falaises mythiques du Yosemite en compagnie d’Amity Warme et Brent Barghahn. Leur objectif : enchaîner depuis le bas la variante Pineapple Express de la voie El Niño (8a/+) sur El Capitan. Ce film intense nous fait découvrir les difficultés ainsi que les qualités requises pour réussir une ascension en libre aussi extrême. Un mélange de détermination, de persévérance et une magnifique complicité permettent à Amity et Brent de se dépasser physiquement et mentalement. Une ode à l’escalade menée par un duo de choc !

La retranscription intégrale de l'entretien avec Cyril Salomon

Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Cyril Salomon, co-fondateur de Montagne en Scène bonjour ! Alors Montagne en Scène, c'est le festival des films de montagne itinérant à travers toute la France, dont Lyon. Il y a déjà eu trois dates à Lyon, il y en a encore trois, les 5 et 11 décembre et le 14 janvier. Quatre films seront présentés cette année autour du trail, du ski, de l'escalade et l'aventure. Cyril Salomon, comment est né ce festival Montagne en Scène ? Je crois que ça vient plus ou moins de Grenoble c'est ça ?

En fait, moi j'étais étudiant en école de commerce, master d'entrepreneuriat, et du coup c'était un projet de fin d'études à la base du coup j'ai eu envie d'apporter la montagne en ville là où j'habitais, c'est-à-dire à Paris. Je voyais qu'il y avait un festival de films de montagne à Grenoble, c'était les Rencontres du cinema de montagne de Grenoble, et qui avait l'air génial. Ils faisaient cinq soirs avec un public de près de 3 000 personnes par soir et je me suis dit bah tiens si ça marche comme ça à Grenoble, à Paris il y a plein de passionnés de montagne ça doit pouvoir marcher. Donc on a décidé d'importer ce festival à Paris et c'est né comme ça et en fait dès la première édition on était complet au Grand Rex et ça nous a donné envie donc de poursuivre et après on s'est dit si ça marchait à Paris il y a aussi plein de passionnés de montagne à Lyon, à Lille, à Bordeau,x un peu partout et donc finalement l'idée de faire une tournée est née très rapidement après la première édition.

Donc festival itinérant effectivement il y a beaucoup de villes je n'ai pas compté mais il y a de nombreuses villes en France et puis vous êtes aussi à l'étranger, en Suisse, en Italie, il y a beaucoup de pays le Benelux, est-ce qu'il a des axes de développement de montagne en scène c'est par exemple notamment vous êtes déjà présent mais très peu Canada Etats-Unis notamment ?

Tout à fait. On a lancé l'année dernière le Canada et les Etats-Unis. Alors ça a très, très bien pris notamment au Canada. On va faire près de 2 000 personnes à Montréal cette année et puis ça se développe gentiment aux Etats-Unis, notamment à Boston, Portland, New York, San Francisco. Donc ça se développe tranquillement là-bas on est sur des capacités de sacs qui sont plus petites, notamment à Lyon, par exemple, mais ça se développe gentiment.

Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ces films d'aventure de montagne aux Etats-Unis ?

Tout à fait. Il y a déjà des festivals qui existent. Certains d'ailleurs sont aussi présents même en Europe, également, mais après c'est avec nous on a que quatre films qui sont présentés dans la soirée. On essaie d'amener ce qui se fait de mieux dans le monde et donc on pense que ces films-là ils peuvent marcher un peu partout et qu'en fait ils peuvent plaire un public, que ce soit à Melbourne à New York à Paris ou à Lyon.

Alors justement il n'y a que, entre guillemets, quatre films, c'est déjà pas mal aussi autour de chaque film c'est à peu près trois quarts d'heure, entre une demi-heure et trois quarts d'heure et une heure on va dire. Comment vous sélectionnez ces films ? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup beaucoup de films et en même temps il y a une sélection draconienne quand vous les choisissez ?

Pour arriver à quatre, du coup, on en a visionné plus de 100 et donc la sélection est vraiment rude. En fait, on essaie vraiment de prendre des films qui provoquent des émotions chez les gens donc ça va être soit avec de l'humour soit des films qui vont être très impressionnants presque angoissants. On essaie d'avoir différents sports, on essaie qu'il y ait toujours aussi des femmes qui soient présentes à l'écran. Cette année, on est content parce qu'on a trois films sur quatre où les personnages principaux sont des filles. Donc voilà tout ce petit mix de choses qu'on essaie d'avoir font la programmation au final.

Quel regard vous portez sur la programmation de cette édition hivernale 2024 ?

Je pense que la particularité de cette édition, c'est sans doute l'édition la plus spectaculaire qu'on ait jamais eue avec les images les plus belles que ce soit en Antarctique ou en Patagonie. C'est vraiment les plus belles montagnes du monde et donc là vraiment on en prend plein les yeux. On a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est vraiment à chaque fois des aventures très collectives. Cette année, donc, une famille, un groupe d'amis Hillary Gerardi qui établit un record au Mont-Blanc elle est aidée par énormément d'amis tout au long du parcours. Donc voilà c'est vraiment un peu la particularité de cette édition c'est que c'est une édition très collective.

D'accord et notamment c'est son aller-retour Chamonix-Mont-Blanc en trail.

Tout à fait. Elle fait un aller-retour, elle est seule, donc on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez solitaire ,mais quasiment tout au long du parcours elle est accompagnée par des amis qui vont lui apporter du matériel, qui vont l'encourager, qui vont lui donner le rythme. Aussi, elle va s'encorder aussi avec une amie sur le parcours donc c'est quelque chose finalement de très collectif.

En tout cas ce que vous dites c'est que si les images sont encore plus spectaculaires que les années précédentes ça promet parce que déjà que les années précédentes c'était déjà spectaculaire. Peut-être un petit dernier mot quand même sur c'est important sur la fondation. Il y a une fondation qui s'appelle Montagne en Scène qui a été créée par vous et votre compagne. C'est quoi l'objectif de cette fondation ?

En fait, notre idée c'est un peu de rendre à la montagne tout ce qu'elle nous avait apporté à la fois personnellement et professionnellement et du coup on a eu envie d'aider des associations en fait qui au quotidien aident des personnes. On a plusieurs axes. On aide des associations qui aident les publics défavorisés à aller en montagne découvrir la montagne, que ce soit des jeunes ou des adultes. Et on a un volet environnement avec, du coup, des associations qui vont faire des opérations de ramassage de déchets de désinstallation d'installations obsolètes en montagne, des choses comme ça de sensibilisation aussi. Et puis on a un troisième axe qui est de venir en aide soit à des sportifs qui ont des accidents soit à leur famille en cas de décès. Donc ça c'est un axe plutôt solidarité. Et donc voilà, c'était important pour nous, en fait, de donner une partie des recettes du festival à ces causes qui nous sont chères. Donc ça fait quatre ans qu'on a développé ça et en fait cette année, c'est sympa parce qu'on a décidé en fait de d'aider encore un petit peu plus ces fondations les mettant à l'honneur pendant le festival. On en a sélectionné trois et en fait le public va les départager. Donc ces trois associations vont toucher respectivement 3, 4 et 5 000 euros et c'est le public qui va les départager et ça permet en fait aussi au public de découvrir un peu le travail de ces associations qui font un travail formidable.

Montagne en scène, à Lyon c'est les 5, 11 décembre et 14 janvier. Merci Cyril Salomon d'avoir participé à cette émission et pour plus d'informations lyoncapitalel.fr. A très bientôt au revoir.