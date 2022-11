Auvergne-Rhône-Alpes : un an après le plan de relocalisation, 5 300 emplois créés

Plus de 5 300 emplois ont été créés grâce au plan de relocalisation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lancé en décembre 2021.

En 2021, la collectivité avait le projet de ramener en six ans, "30 000 emplois industriels" sur son territoire. 200 projets de relocalisation ont été soutenus par la Région et 5 300 emplois ont été créés. Trois objectifs ont été assignés : reconquérir la souveraineté industrielle, favoriser l'implantation, la relocalisation et maintenir le développement d'entreprises sur des produits et des secteurs stratégiques.

"C'est d'abord un plan qui permet d'attribuer des moyens et des dispositifs nécessaires aux entreprises qui relocalisent", déclare Stéphanie Pernod, vice-présidente de la Région déléguée à l'économie.

1,2 milliard d'euros pour le plan de relocalisation

Le plan de relocalisation porté par Stéphanie Pernod, répond à la politique économique de la Région. Cette dernière qui soutient activement les entreprises aurhalpines avait annoncé dernièrement le lancement d'un plan d'investissement pour faire face à la crise énergétique. En tant que première région industrielle de France, Laurent Wauquiez, président (LR) de la Région, entend appuyer sur la compétitivité des entreprises.

Parmi les projets identifiés par la Région, l'entreprise Savy en Ardèche est spécialisée dans la production de brosseries et de pinceaux. La société de 43 salariés, a été accompagnée par la collectivité "à hauteur de plus de 200 000 euros, afin de relocaliser une ligne de production de pinceaux plats, basée en Asie auparavant", évoque la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Notre plan de relocalisation a déjà permis la création de plus de 5 300 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes grâce à la précieuse volonté des chefs d’entreprise qui misent sur la production française et qui croient en l’avenir de notre industrie", souligne Laurent Wauquiez.

