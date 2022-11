Nuits sonores fêtera ses 20 ans du 17 au 21 mai 2023 à Lyon 

Les organisateurs du festival lyonnais ont dévoilé ce mercredi le nom des premiers artistes qui participeront à cette édition anniversaire du 17 au 21 mai 2023.

D’ici quelques mois le festival de musique électronique Nuits Sonores soufflera ses 20 bougies. 20 ans de concerts, d’événements et d’actions culturelles qui ont façonné la scène locale aujourd’hui florissante en la matière. "Le monde a tellement changé en 20 ans. Le contexte de Nuits sonores aussi. Les enfants de 2003, ceux que l’on redécouvre en photo, dansant avec enthousiasme aux Apéros sonores de la rue de l’Arbre Sec ou sur le boulevard de la Croix- Rousse, sont peut-être aujourd’hui festivallièr·es, bénévoles, artistes…", écrivent les organisateurs au moment de lever le voile sur les premiers noms de cette édition si particulière.

Sans pour autant oublier de raconter son histoire, qui fera l’objet de deux expositions, Nuits Sonores ne semble guère encline à fêter cet anniversaire en bonne et due forme et les organisateurs préviennent même que cette vingtième édition "se tiendra à l’abri des affres et des rituels de la commémoration".

Retour des "Days" à la Sucrière

Du 17 au 21 mai 2023, Nuits Sonores devrait mettre en avant "les scènes internationales sous-représentées — d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud mais aussi d’Europe de l’Est et plus particulièrement d’Ukraine". Une trentaine de noms d’artistes viennent d’être dévoilés, parmi eux on retrouver notamment Maceo Plex, Moderat, Dax J, Rodhad, Chilly Gonzales, Nastia ou encore les Lyonnais Kirara, Lazuli et Maelita.

Évolution ou plutôt retour en arrière, les "Days" organisés l’année dernière aux anciennes usines Fagor-Brandt retrouveront leur terrain de jeu de la Sucrière à Confluence, quant aux "Nuits" elles feront le chemin inverse.