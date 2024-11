Dans le cadre du salon mondial de l'innovation, le CES de Las Vegas 2025, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté sa délégation d'entreprises sélectionnées pour faire le déplacement. Lyon Capitale vous présente cinq d'entre-elles.

Novostable optimise la santé d'un cheval

Des caméras de surveillance pour prédire des problèmes de santé d'un cheval et évaluer le bien-être de l'animal, c'est l'innovation proposée par Novostable. "95 % des problèmes des chevaux sont issus des box", dresse d'abord Théophile Leparmentier, l'un des fondateurs. En se basant sur ce constat, la start-up a créé une caméra de surveillance reliée à une application, qui permet d'alerter le dresseur en cas de comportement inhabituel. Les capteurs sont ainsi capables d'identifier des polypes ou le polissage d'une jument. A terme, Novostable ambitionne la mise en place de caméras thermiques pour détecter les points chauds sur un cheval. Le système est déjà vendu sur "tous les continents" et utilisé pour plusieurs chevaux de compétition. L'entreprise veut notamment profiter du CES de Las Vegas pour obtenir de nouveaux marchés aux USA, le plus important marché mondial du cheval.

Fest, l'application des festivaliers

Fest est une application, dirigée aujourd'hui par quatre salariés basés à Lyon, qui répertorie tous les programmes de festivals et souhaite remplacer les programmes en papier. Elle est utilisée par plus de 100 000 utilisateurs et souhaite, à terme, être utilisée par 10 % des 40 millions de festivaliers existant dans le monde. Bien que cela puisse paraitre surprenant, Fest assure qu'elle est la première entreprise à centraliser la programmation de festivals. Actuellement utilisée dans cinq pays, Fest entend "réunir tous les festivaliers", dixit Maxime Fremy, son fondateur.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : le "pack reloc" a permis la création de 14 000 emplois industriels depuis 2021

Du 7 au 10 janvier prochain, 67 entreprises et start-up de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'envolent pour Las Vegas, aux Etats-Unis, où a lieu le Consumer electronics show (CES). Parmi elles, 40 ont été retenues par la Région pour exposer sur son stand, dans ce qui s'apparente au plus grand salon de l'innovation au monde. La Région AURA est ainsi la délégation de France la plus représentée. Tout en sachant que l'Hexagone est le deuxième pays le plus représenté. Fabrice Pannekoucke, le président de la Région, veut "défendre nos acteurs" et "aller à la conquête de ce qui peut être installé sur notre territoire". Stéphanie Pernord, 1ère vice-présidente déléguée à l’économie, entre autres, estime que "si vous faites de la tech, c'est LE salon à faire". Sur place, les entrepreneurs pourront s'ouvrir à de nouveaux marchés potentiels et, surtout, rechercher plus facilement des financements.

Sealfie lutte contre la "fraude au président"

Alors que l'intelligence artificielle se développe jour après jour, les arnaques sont elles aussi de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui, plusieurs sociétés ont été victimes d'usurpation d’identité de leur chef d’entreprise, afin d'inciter la comptable à procéder à un virement en urgence. Contre cette fraude, Nicolas Thomas a créé Inkan Link et son application Sealfie. "Elle garantit que le vrai décideur a donné l'approbation", clame son fondateur.

Netri, accélérateur de développement

La start-up lyonnaise Netri, située dans le biodistrict de Gerland, permet de prédire les effets secondaires des médicaments grâce à la génération de mini-organes humains sur puce. L'objectif est ainsi de réduire la durée de développement des produits pharmaceutiques ou de l'industrie agro-alimentaires. Elle est aujourd'hui l'unique start-up française à concevoir, industrialiser en masse et commercialiser un dispositif d’organes sur puce. Aussi, elle permet de limiter les expérimentations animales. La start-up a d'ailleurs reçu un "Innovation Awards" pour le CES 2025.

AXL technologies à destination des artisans

Enfin, parmi les 67 entreprises de la Région qui se rendront à Las Vegas, figure AXL technologies. Sa solution robotique permet de prédire les accidents du travail dans les métiers du bâtiment. Elle vise aussi à augmenter la productivité des artisans, puisque ce mini-robot peut effectuer des tâches secondaires (démolir, percer, découper...).

Lire aussi : Choose France 2024 : plusieurs projets annoncés en Auvergne-Rhône-Alpes