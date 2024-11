Pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Métropole de Lyon invite l'actrice Judith Godrèche qui présentera son documentaire.

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce lundi 25 novembre, la Métropole de Lyon poursuit sa campagne de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Ainsi, mardi 26 novembre, la Métropole et l'association "Femmes ici et ailleurs" diffusent le documentaire "Moi aussi" à l'Institut lumière. Sa réalisatrice, Judith Godrèche, sera d'ailleurs présente pour l'occasion. Elle participera à une table-ronde animée par l'ancienne journaliste Clémence Leveau.

"La Métropole de Lyon est mobilisée dans tous les champs de son action publique pour combattre ce fléau au quotidien, pour sensibiliser, accompagner, mettre à l’abri les femmes victimes de violences, et œuvrer plus globalement à l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2023, nous avons reçu et accompagné 970 femmes victimes dans les Maisons de la Métropole", précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, dans un communiqué.

Il rappelle également que la collectivité subventionne "à hauteur de plus de 200 000 euros les associations dans le cadre du Pacte des Solidarités, dont le volet accompagnement des publics particulièrement vulnérables a été renforcé". Par ailleurs, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, la Métropole de Lyon a réalisé un visuel inspiré des codes couleurs du violentomètre, un outil permettant d'illustrer les gradations de la violence.

Hausse de 12 % de la violence dans le Rhône

"Face à l’urgence et aux enjeux de la situation mondiale, l’élimination de la violence à l’égard des femmes est un combat à mener au quotidien, reprend Michèle Picard, vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. La lutte contre les violences faites aux femmes est l’affaire de toutes et tous, des habitants aux élus locaux, de la police à la justice, des associations à l’État. Sensibilisation-prévention-sanction-accompagnement, c’est en agissant à tous les niveaux et collectivement que nous parviendrons à éradiquer un fléau en tout point inacceptable".

En 2023, une augmentation de 12 % des faits révélés de violences conjugales et intrafamiliales a été relevée par rapport à 2022 dans la circonscription administrative du Rhône. De manière plus générale, la Métropole de Lyon déploye au sein de la collectivité plusieurs mesures pour ses agents : actions RH pour plus de mixité et d'égalité, campagnes de communication, formation, etc.

