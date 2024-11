Depuis ce lundi matin, la tempête Bert perturbe la circulation des transports en commun dans la Métropole de Lyon. En cette fin de journée, les tramways sont particulièrement concernés.

Alors que plusieurs mesures d'urgence immédiates ont été déployées sur le territoire de la Métropole de Lyon face à la tempête Bert, la circulation du réseau TCL reste très perturbée. Des chutes d'arbres provoquées par les fortes rafales de vent empêchent en effet plusieurs lignes de circuler.

La ligne T2 du tramway circule en deux parties, indique l'info trafic de TCL : de Hôtel de Région Montrochet à Grange Blanche, puis de Hôtel de Ville-Bron à Saint-Priest Bel Air. Les stations de Ambroise Paré à Boutasse-Camille Rousset ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Le retour à la normale devrait se faire à 20 h. En attendant, des bus relais sont mis en place.

Quant à la ligne T3, elle circule uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Gare Part-Dieu. Les stations de Décines Centre à Meyzieu les Panettes ne sont plus desservies et la reprise de la circulation n'est pas prévue avant ce mardi. Des bus relais sont instaurés.

Les lignes T5 et T7 ne circulent plus du tout. La première pourrait reprendre à partir de 20 h, alors que la seconde ne circulera pas avant demain, mardi 26 novembre. e Rhônexpress est lui aussi impacté. Les stations de Gare Part-Dieu à Vaulx-en-Velin La Soie ne sont plus desservies.

L'info trafic en direct sur le site de TCL.