Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France en 2024 

Pour la deuxième année consécutive, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, selon le Baromètre industriel de l’État récemment publié. Avec 32 ouvertures de site enregistrées en 2024, Auvergne-Rhône-Alpes "affiche la meilleure performance nationale et démontre sa capacité à attirer et développer les industries stratégiques de demain", s’est ainsi félicitée la Région dans un communiqué ce jeudi.

Au total, 89 ouvertures ont été comptabilisées en France en 2024. Dans le détail, le Baromètre industriel de l'État révèle que 59 sites industriels ont vu le jour dans la région ou connu "une extension significative" en 2024, mais que 27 usines ont fermé ou "réduit significativement leur appareil de production." À titre de comparaison, 73 entreprises avaient été créées en 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 201 enregistrées au niveau national.

Cartographie régionale des ouvertures nettes en 2024. @Préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le résultat, pour la collectivité, de la politique "offensive" mise en place par Laurent Wauquiez lorsqu’il était alors président de Région. Le Pack relocalisation lancé en 2021 aurait par exemple permis de créer jusqu’ici 14 000 emplois. "Loin de subir les difficultés conjoncturelles, Auvergne-Rhône-Alpes capitalise sur ses atouts pour accélérer la transition vers une industrie plus compétitive, durable et créatrice d’emplois. Son leadership en matière d’industrie verte, notamment dans les secteurs des énergies décarbonées et du recyclage, confirme son rôle central dans les grandes mutations industrielles en cours", ajoute encore la Région.

