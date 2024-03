Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus attractive pour l'industrie en 2023

En 2023, Auvergne-Rhône-Alpes a été la première région industrielle de France avec 73 entreprises créées sur les 201 comptabilisées sur le territoire national.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été la région la plus attractive en 2023. Lors de la 6e édition du salon Global Industrie, Roland Lescure, ministre de l’Industrie et de l’Énergie a en effet dévoilé le baromètre de l’évolution industrielle du pays en 2023 et Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête. Sur les 201 entreprises industrielles créées l’année dernière en France, 73 se trouvent dans la région.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : l'État veut soutenir les entreprises face aux prix de l'énergie

5 900 emplois créés

Cette attractivité de la région a notamment permis d’identifier 460 projets et la création de 5 900. Le baromètre révèle également que la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre 48 % des projets de relocalisation nationale. Pour Laurent Wauquiez, président de région, ces bons résultats seraient notamment le résultat du "plan stratégique de relocalisation doté de 1,2 milliard d’euros", présenté l’année dernière. "C’est un engagement conséquent qui nous permet d’appréhender l’ensemble des enjeux liés à la relocalisation", explique-t-il toujours dans un communiqué publié ce jeudi.

"À travers cette première place, c’est toute l’implication de la Région Auvergne-Rhône-Alpes auprès des acteurs économiques du territoire (soutien apporté dans leurs projets d’implantation, investissement et développement) qui est récompensé", s’est enfin félicité la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Résultats pour Auvergne-Rhône-Alpes en 2023

Lire aussi : Dette, impôts, entreprises : les "obsessions" du budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un résultat plus contrasté pour les autres entreprises

Pourtant, le taux de défaillance des autres entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes vient assombrir ce tableau. Le groupe Altares, expert de l’information sur les entreprises, a en effet dévoilé en février le nombre d'entreprises qui ont fermé en 2023 et les résultats sont les plus mauvais enregistrés depuis 2016. Sur les 6.834 procédures ouvertes en 2023, la région connaît un taux de défaillance de 38 %, un résultat similaire à celui enregistré sur le plan national. Les fermetures concerneraient surtout les TPE, malgré un meilleur résultat par rapport à 2022 (58%).