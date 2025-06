À quelques mois de la rentrée 2025, l’École supérieure de la banque propose encore plus de 200 contrats en alternance dans la région.

Le secteur banque-assurance recrute, et c’est le moment d’en profiter. En vue de la rentrée de septembre 2025, l’École supérieure de la banque (ESBanque), présente notamment à Lyon et Saint-Étienne, propose plus de 200 offres en alternance en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces postes s’adressent aux étudiants du BTS jusqu’au bac+5, dans des domaines variés : relation client, gestion de patrimoine, conformité ou encore conseil aux professionnels.

Pour maximiser leurs chances, les postulants peuvent bénéficier d’un accompagnement sur-mesure : coaching, ateliers CV et lettres de motivation, simulations d’entretien… De quoi se préparer efficacement à intégrer un secteur en plein changement, porté par la digitalisation, les exigences environnementales et l’évolution des attentes clients.

Avec un taux d’insertion de près de 90 %, l’alternance reste une voie sûre vers l’emploi. Les candidatures sont ouvertes sur le site de l’ESBanque jusqu’à cet été.