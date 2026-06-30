Du 5 au 30 octobre 2026, la quatrième édition du Défi Mobilité permettra à 20 villeurbannais de tester gratuitement des solutions de déplacement alternatives.

Le réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) renouvelle son Défi Mobilité, précédemment connu sous le nom de "Mois sans ma voiture". Et l'expérimentation se fera cette année à Villeurbanne. Une vingtaine d'habitants pourront ainsi essayer des solutions de déplacement alternatives du 5 au 30 octobre 2026.

Un kit mobilité remis aux participants sélectionnés

De retour pour une quatrième édition, ce dispositif permet aux habitants d'un territoire donné de tester gratuitement, pendant un mois, différents modes de déplacement. L'occasion pour les candidats retenus de laisser leur voiture au garage. TCL souhaite ainsi accompagner les participants dans la découverte de modes de transport complémentaires à leurs habitudes actuelles. Selon leurs trajets, leurs contraintes et leurs besoins, ils pourront expérimenter plusieurs alternatives : réseau TCL, covoiturage, autopartage, vélo, marche à pied ou autres mobilités actives.

Le Défi Mobilité est d'ailleurs ouvert à toutes personnes majeures résidant à Villeurbanne. Il est toutefois nécessaire d'être titulaire du permis de conduire et de posséder un véhicule utilisé régulièrement. Pour participer, les candidats n'ont qu'à fournir leurs informations et une attestation d'assurance responsabilité civile via un formulaire disponible sur le site de TCL. Les personnes sélectionnées se verront remettre un kit mobilité qui comprendra plusieurs abonnements. Elles profiteront par exemple de trois mois d'abonnement gratuit au réseau TCL, au service Citiz ou encore à Vélo'v.

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