Actualité
Velo'v - @Hugo LAUBEPIN
Le Défi Mobilité permettra à 20 villeurbannais de tester des solutions de déplacement. @Hugo LAUBEPIN

Défi Mobilité 2026 : TCL lance un appel à candidatures à Villeurbanne

  • par Amaury Perrin

    • Du 5 au 30 octobre 2026, la quatrième édition du Défi Mobilité permettra à 20 villeurbannais de tester gratuitement des solutions de déplacement alternatives.

    Le réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) renouvelle son Défi Mobilité, précédemment connu sous le nom de "Mois sans ma voiture". Et l'expérimentation se fera cette année à Villeurbanne. Une vingtaine d'habitants pourront ainsi essayer des solutions de déplacement alternatives du 5 au 30 octobre 2026.

    Un kit mobilité remis aux participants sélectionnés

    De retour pour une quatrième édition, ce dispositif permet aux habitants d'un territoire donné de tester gratuitement, pendant un mois, différents modes de déplacement. L'occasion pour les candidats retenus de laisser leur voiture au garage. TCL souhaite ainsi accompagner les participants dans la découverte de modes de transport complémentaires à leurs habitudes actuelles. Selon leurs trajets, leurs contraintes et leurs besoins, ils pourront expérimenter plusieurs alternatives : réseau TCL, covoiturage, autopartage, vélo, marche à pied ou autres mobilités actives.

    Le Défi Mobilité est d'ailleurs ouvert à toutes personnes majeures résidant à Villeurbanne. Il est toutefois nécessaire d'être titulaire du permis de conduire et de posséder un véhicule utilisé régulièrement. Pour participer, les candidats n'ont qu'à fournir leurs informations et une attestation d'assurance responsabilité civile via un formulaire disponible sur le site de TCL. Les personnes sélectionnées se verront remettre un kit mobilité qui comprendra plusieurs abonnements. Elles profiteront par exemple de trois mois d'abonnement gratuit au réseau TCL, au service Citiz ou encore à Vélo'v.

    Lire aussi : Le vélo est-il forcément de gauche ?

    à lire également
    Narcotrafic, renouvellement urbain… À Lyon, le "volontarisme est total" pour transformer la Cité Jardin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Narcotrafic, renouvellement urbain… À Lyon, le "volontarisme est total" pour transformer la Cité Jardin 15:30
    Caroline Rébé, nouvelle directrice d'Harmonie Mutuelle pour la région AURA.
    AURA : Caroline Rébé nommée directrice régionale de Harmonie Mutuelle 15:05
    Velo'v - @Hugo LAUBEPIN
    Défi Mobilité 2026 : TCL lance un appel à candidatures à Villeurbanne 14:33
    Éducation : Votre enfant souffre-t-il d’anxiété sociale ? 13:58
    Théâtre : Fauves qui peut au parc de Lacroix-Laval ! 13:20
    d'heure en heure
    Un répit "limité" avant le retour de "températures assez pénibles" : à Lyon, la crainte d'une nouvelle canicule 12:44
    Jazz à Vienne : Beirut, le retour de Zach Condon  12:12
    Auvergne-Rhône-Alpes : un écosystème de startups en pleine expansion 11:58
    "Nous ferons de ces olympiades une fête" : Lyon se prépare à accueillir les épreuves de glace 11:43
    salle de classe collège lycée
    Canicule : un plan de climatisation réversible lancé dans les salles de classe de Mions 11:11
    Amazon implante un nouveau site de distribution à Saint-Exupéry.
    3 000 emplois créés dans le Rhône : Amazon s'implante à l'aéroport Saint-Exupéry 10:38
    Spectacle : D’Artagnan repart à l'assaut du fort de Bron 10:35
    Rhônexpress.
    Pas de Rhônexpress cet été : comment rejoindre l'aéroport Saint-Exupéry ? 09:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut