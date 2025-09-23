TCL : à Lyon, des lignes de tramway seront perturbées en septembre et octobre pour prolonger le T6

Plusieurs lignes de tramway seront perturbées sur le réseau TCL à Lyon pour permettre le prolongement du T6.

Les lignes de tramway T3 et T6, ainsi que le Rhônexpress vont subir des perturbations fin septembre et en octobre afin de permettre la réalisation d'essais en vue du prolongement de la ligne T6.

Les lignes T3 et Rhônexpress subiront des modifications de desserte les dimanches 28 septembre, 12 et 19 octobre pour l'installation de la signalisation ferroviaire en gare de Villeurbanne. Durant ces trois dimanches, le T3 circulera toutes les 15 minutes uniquement entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.I., tandis que le Rhônexpress desservira seulement le tronçon Vaulx-en-Velin La Soie - Aéroport Lyon Saint-Exupéry. Des bus relais circuleront toutes les 20 minutes entre la gare Part-Dieu Vivier-Merle et Vaulx-en-Velin.

Le tramway T6 sera quant à lui perturbé pendant huit soirées afin de raccorder la ligne au niveau des hôpitaux est. Les interventions se dérouleront de 21 h jusqu'à la fin du service, les nuits des 29 et 30 septembre, puis des 6,7,8,9,13 et 14 octobre. Au cours de ces soirées, la ligne T6 circulera uniquement entre Debourg et Mermoz-Pinel. "Une flotte de bus relais assurera la desserte de Mermoz-Pinel à Hôpitaux Est toutes les 20 minutes", précise le Sytral.