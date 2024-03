Aucun train entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne ce week-end

Le trafic TER sera très perturbé ce week-end autour de Lyon. Aucun train ne circulera sur les lignes Lyon Part-Dieu-Saint-Étienne et Lyon-Valence jusqu'à demain soir.

En raison de travaux sur les voies, aucun train ne circulera entre les gares de Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne Châteaucreux ce week-end. Tous les trains vers la ville stéphanoise partiront de Lyon Perrache. La circulation restera normale sur la ligne Lyon-Perrache - Saint-Etienne - Firminy. La SNCF indique sur son site que la fréquence des départs sera renforcée.

À noter que trois autocars partiront de la gare Part-Dieu ce soir à 22h20, 22h24 et 23h24.

Trafic interrompu entre Lyon et Valence

Si vous devez vous déplacer en direction du sud, consultez les horaires avant de vous rendre en gare. La SNCF annonce que le trafic ferroviaire sera stoppé entre Lyon et Valence. Des autocars de substitution sont mis en place entre Lyon-Part-Dieu et Valence, et entre Lyon-Perrache et Vienne.

🚧 Les samedi 30 et dimanche 31 mars, des travaux au sud de Lyon entraînent une interruption des circulations entre Lyon et Valence ainsi qu'entre Lyon-Part-Dieu et Saint-Etienne.

🚌 Sur l’axe Lyon<>Valence, des cars seront mis en place.

👉 Plus d’infos : https://t.co/A8USu5qdvo pic.twitter.com/FafQ4odgG1 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 26, 2024

"Quelques TER Lyon - Valence circuleront par la rive droite du Rhône (les gares de Vienne - Saint-Clair-Les-Roches et le Péage-de-Roussillon ne seront pas desservies)", précise la SNCF sur son site.

Les TER Lyon - Avignon - Marseille seront, quant à seront, limités au parcours Valence - Avignon / Marseille.

Plus d'informations