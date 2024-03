La fonction d’élu rapporte-t-elle beaucoup ? Quels sont les écarts entre un conseiller municipal, métropolitain ou régional ? L’indemnité est-elle suffisante pour quitter son activité professionnelle et se consacrer à son mandat ?

Nous avons demandé aux trois grandes collectivités lyonnaises – Ville, Métropole, Région – de nous communiquer les indemnités que perçoivent les élus. À la Ville, 73 conseillers, issus des neuf arrondissements, siègent au conseil municipal. En 2023, le montant global de leurs indemnités s’est élevé à 2 113 329 euros. À la Métropole, ils sont le double, 150 précisément, représentant les quatorze circonscriptions du territoire. 3,57 millions d’euros leur ont été versés au titre de leurs indemnités. Enfin, la Région compte 204 élus représentant les douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. En 2023, la totalité de leurs indemnités a dépassé les 6,47 millions d’euros.

Les indemnités des élus locaux varient en fonction du nombre d’habitants, chaque échelon correspondant à un indice. La valeur de ce dernier a été revue le 1er janvier 2024. La commune de Lyon (comme Marseille et Paris) a un régime particulier. Quant à la Métropole et la Région, le président, les vice-présidents et les membres de la commission permanente (émanation du conseil d’administration ayant pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen du conseil) ont vu leur indemnité majorée.

Avec le cumul du mandat de maire et de conseiller métropolitain, les indemnités de Grégory Doucet s’élèvent à 110 642 € par an, loin devant celles des présidents de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez (85 033 €) et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard (79 306 €), dont les compétences sont plus larges @Romane Thevenot