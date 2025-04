Les deux prisons du Rhône de nouveau attaquées cette nuit

Les deux prisons du Rhône ainsi qu'une maison dans un lotissement où vivent des agents pénitentiaires ont été pris prises pour cible cette nuit.

Les prisons de Corbas et de Villefranche-sur-Saône ont été de nouveau prises pour cible dans la nuit de dimanche à lundi rapporte BFM Lyon. Deux véhicules de l'administration pénitentiaire ont notamment été incendiés sur le parking de la prison de Corbas a indiqué le parquet de Lyon. Deux autres voitures ont été dégradées. Un homme a été interpellé dans la nuit.

Dans le nord de l'Isère, une maison d'un lotissement de Villefontaine a été visée par des tirs d'arme à feu et a pris feu. Les occupants ont été extraits sans être blessés. Le tag DDPF, pour "Défense des prisonniers français" figurait sur la maison ciblée, avec le nom d'une agent pénitentiaire.

Des tirs sur une maison taguée "DDPF"

Selon nos confrères, les occupants de la maison n'ont aucun lien avec l'administration pénitentiaire mais un certain nombre d'agents vivent au sein de la même résidence. Le parquet antiterroriste s'est saisi des faits. Un commando a également attaqué la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Un véhicule appartenant à un surveillant a été incendié.

"Il n’y a pas eu de blessés mais ces faits constituent des intimidations contre la République au moment où nous remettons de l’autorité et de l’ordre dans nos prisons. C’est un moment difficile, mais indispensable pour l’État et ses agents, a réagi Gérald Darmanin. Je sais pouvoir compter sur la fermeté du ministère de l’Interieur pour interpeller rapidement les auteurs et mettre fin à ces désordres".

"Nous exigeons des mesures immédiates de protection pour les agents, une enquête rapide et exemplaire, ainsi qu’une réaction ferme de l’administration et de la justice. Les personnels pénitentiaires ne doivent plus être les oubliés de la République" a de son côté réagi le syndicat Force ouvrière Justice.