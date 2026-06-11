Sacrée gagnante de la saison 17 de Top Chef mercredi soir, la cheffe lyonnaise Viviana Pisacane fera sa première apparition publique dès ce vendredi au Lyon Street Food Festival.

À peine couronnée grande gagnante de Top Chef 2026, Viviana Pisacane sera déjà sous les projecteurs à Lyon. La cheffe du restaurant Le Bœuf d’Argent, dans le Vieux-Lyon, participera ce vendredi 12 juin à la 10e édition du Lyon Street Food Festival, qui ouvre ses portes ce jeudi aux Grandes Locos de La Mulatière.

Originaire de Naples et installée à Lyon depuis plusieurs années, Viviana Pisacane s’est imposée mercredi soir lors de la finale de la célèbre émission culinaire de M6. Son parcours, marqué par une cuisine mêlant influences italiennes et produits français, lui a permis de séduire le jury tout au long de la compétition.

À 20h10, la jeune cheffe sera l’invitée de la scène "Street Food Stories" pour un échange avec le journaliste et cuisinier Jordan Moilim, accompagné de la journaliste Céline Bonnaud. Elle reviendra sur son aventure télévisée, sa victoire et ses projets futurs. Une rencontre qui devrait attirer de nombreux festivaliers venus célébrer l’une des nouvelles figures de la gastronomie lyonnaise.