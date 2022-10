Des militants écologistes dégonflent les pneus de SUV à Lyon

Alors que la ville de Lyon fait face à une pénurie d'essence, les automobilistes doivent, depuis ce week-end veiller aussi au gonflement de leurs pneus. The Tyre Extinguishers, traduit en français Les dégonfleurs de pneus, ont sévi pour la première fois à Lyon ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, des membres de ce groupe anti-suv ont dégonflé pas moins de 14 véhicules de ce type dans le quartier de Confluence, en "faveur du climat"

Se confiant à nos confrères du Progrès, un des membres des dégonfleurs de pneus précise leur démarche : "nous sommes des gens de tous horizons, avec un seul objectif : rendre impossible la possession d’un énorme 4x4 polluant, dans toutes les zones urbaines du monde".

La France est loin d'être une terre d'expérimentation pour le groupe d'activistes écologistes. De premières actions similaires avaient déjà été enregistrées il y a plusieurs mois au Royaume-Uni, en mars 2022. Depuis, leur volonté d'étendre le mouvement s'est traduite pas l'arrivée de dégonfleurs à Paris, Rennes et maintenant Lyon.

FIRST ACTION IN LYON, FRANCE 🇫🇷

14 SUVs disarmed in La Confluence area of Lyon, France as a new TX group takes its first action.

Paris, Toulouse, Nantes and now Lyon - where's next? France, you're on fire right now...https://t.co/cmqm5IOM5F pic.twitter.com/4zjzrAPz2J

— The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) October 9, 2022