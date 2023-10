La Drôme et l’Ardèche placées en vigilance orange pluie et inondations 

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme et l’Ardèche, sont placés en vigilance orange pluie-inondation mercredi 18 octobre, en raison d'un épisode cévenol de saison.

De fortes précipitations sont attendues ce mercredi 18 octobre dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans son dernier bulletin, Météo France évoque un "épisode méditerranéen habituel pour la saison, mais avec des intensités pluvieuses et des cumuls ponctuels parfois remarquables, nécessitant une vigilance particulière".

Jusqu'à 100mm de pluie localement

Compte tenu de cette dégradation des conditions météorologiques, l’Ardèche et la Drôme seront placées en vigilance orange pluie et inondations d’ici la fin d’après-midi. Des cumuls de précipitations de l’ordre de 100 mm sont attendus localement, "y compris sur des zones en basses altitudes, moins habituées à de telles précipitations", prévient Météo France. À noter que l’Ardèche et la Drôme sont également sous le coup d’une vigilance jaune pour un risque d’orages et de crues.

Outre les deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Gard et l’Hérault sont aussi placés en vigilance orange au cours de cet épisode qui devrait perdurer jusqu’à jeudi matin.