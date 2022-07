Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, a critiqué ce jeudi matin la 1ère édition du festival "entre Rhône et Saône. La majorité écologiste lui répond.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, la Ville de Lyon a organisé la 1re édition de son festival "Entre Rhône et Saône" pour faire revivre le lien qui unit les Lyonnais à leurs deux cours d’eau, la Saône et le Rhône. La 1ère édition de ce festival a mêlé des projets artistiques, écologiques, et festifs, au milieu de la Saône, du Rhône, de la darse de Confluence, à l’Île Barbe en passant par les berges de la Guillotière.

220 évènements sportifs, culturels, écologiques ou encore gustatifs ont été proposés au bord au bord des fleuves, de la darse de Confluence, de l’Île Barbe, des quais du Rhône, avec notamment, en temps fort, la Mâchecroute.

Président du principal groupe d'opposition au conseil municipal de Lyon, le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver a expliqué que le festival l'a "quelque peu déçu" en préambule du conseil municipal, ce jeudi 7 juillet. "Si l’idée de départ était intéressante, le rendu lui l’était beaucoup moins à en croire le désintérêt des Lyonnais pour cette fête", a ajouté le chef de file de la droite au conseil municipal de Lyon.

"De nombreux ateliers déserts, un réveil de la Machecroûte plus loufoque que ludique, bref les motifs de déception étaient nombreux. A commencer par les chiffres communiqués : 30 000 personnes sur les berges du Rhône. Soit l’équivalent d’une fréquentation normale d’un samedi après-midi sur les quais [...] Je ne dirai pas que nous avons gâché 750 000 euros, mais pour les prochaines éditions s’il devait y en avoir, il me semble qu’une nouvelle programmation plus proche de son esprit d’origine, le pardon des mariniers, aurait un tout autre impact", a asséné Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon.



"Ce festival est une réussite collective"

Audrey Hénocque, 1ère adjointe en charge des Finances, de la Commande publique, et aux Grands événements

Un peu plus tard dans la journée, autour d'une délibération, Audrey Hénocque, 1ère adjointe en charge des Finances, de la Commande publique, et aux Grands événements, lui a répondu. "On a des visions vraiment très différentes. Je ne vois pas où vous avez des activités vides. 220 rendez-vous ont été proposées. Entre 40 000 et 50 000 personnes ont pu participer à ce festival. Ce festival est une réussite collective", a estimé Audrey Hénocque. Sur les critiques sur le coût, l'adjointe aux Finances a expliqué que le festival est revenu à environ 7 euros par participant.

"C'était une première édition extrêmement réussie qui a fait la joie des plus jeunes", a ajouté Grégory Doucet, le maire de Lyon. Gautier Chapuis nouveau co-président du groupe écologiste à la Ville de Lyon, dénonce de son côté la "posture" de Pierre Oliver, le chef de file de l'opposition de droite. "Il est dans une posture très négative et existentielle permanente. Son but c'est d'exister, sans être constructif", conclut Gautier Chapuis.