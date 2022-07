Trois jours après la mort d’un homme électrocuté et brûlé sur la caténaire d’une voie ferrée près de la gare de la Part-Dieu, la police a lancé un appel à témoins pour l’identifier.

Il était près de minuit lundi 4 juillet lorsque le corps d’un homme sans vie et brûlé a été retrouvé sur un poteau électrique près de la gare de la Part-Dieu. Selon les forces de l’ordre, il aurait été électrocuté par la caténaire, ces câbles qui permettent l’alimentation électrique des trains.

N’ayant pas trouvé de papiers sur la victime et aucun signalement de disparition en correspondant à son profil, la police a lancé, jeudi 7 juillet, un appel à témoins pour l’identifier. Âgée d’une trentaine d’années, la victime qui mesure 1m70 et pèse 61 kilos est plutôt mince, de "type africain" avec des cheveux courts, noirs et crépus. Au moment de sa mort, elle portait un t-shirt jaune, un jean bleu et des Nike blanches.

Si vous possédez des informations pouvant mener à son identification, vous êtes invité à prendre contact avec les enquêteurs au 06 47 50 32 82.