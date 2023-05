Après la préfète, Grégory Doucet se félicite à son tour d'une baisse de la délinquance

Jeudi 25 mai, la préfecture du Rhône dressait un bilan positif sur les chiffres de la délinquance dans le Rhône et à Lyon. La Ville salue la coopération avec l'Etat.

Alors que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, dévoilait un premier bilan positif de la lutte contre la délinquance jeudi 25 mai, l'exécutif municipal a réagi ce vendredi dans un communiqué de presse : "Fruit d'un partenariat défini comme exigeant entre la Ville de Lyon et les services de l'Etat, la municipalité se réjouit de l'amélioration de la situation."

Selon la préfète, depuis le début de son arrivée en janvier 2023, 555 trafiquants de drogue ont ainsi été mis en cause, soit 26 % de plus que sur la même période en 2022. Une situation qui s'améliore donc, en plus de la baisse de la délinquance dans les transports en commun lyonnais de 42%.

"Des meilleures conditions de tranquillité pour les Lyonnais"

La municipalité salue ainsi l’amélioration de la situation qui vise à offrir les meilleures conditions de tranquillité et de sécurité à tous les Lyonnais. "Je souhaite féliciter la mobilisation et l'engagement de l’ensemble des agents publics qui concourent chaque jour à la tranquillité et à la sécurité dans notre ville. Le travail engagé depuis trois ans pour garantir la sécurité porte ses fruits. Restons vigilants", a salué Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon délégué à la sûreté. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a également tenu à féliciter le travail les services de police municipale et nationale sur le réseau social Twitter.

À #Lyon, la délinquance est en baisse depuis le début de l’année. Cette tendance dévoilée par la @prefetrhone est le fruit d’une constante mobilisation des policiers nationaux et municipaux dont je salue le travail. Poursuivons nos efforts pour faire de Lyon une ville plus sûre. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 26, 2023

La préfète se félicite d'une baisse la délinquance à Lyon et dans le Rhône