Un appel à témoins pour retrouver Oscar, disparu depuis quatre jours

Un jeune de 16 ans a disparu le 22 mai proche de Lyon. La police lance un appel à témoins.

La police nationale du Rhône lance un appel à témoins pour retrouver Oscar Pham, un adolescent de 16 ans disparu depuis le 22 mai. Il possède des cheveux courts bruns coupés courts, des yeux marrons, mesure environ 1,79 m, et est de corpulence normale.

Vêtu d'un jogging et d'une veste sombre

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un jogging et d'une veste sombre. Il se déplace en transports en communs et est susceptible de se rendre dans les communes de Rillieux-la-Pape, Décines et Lyon.

Si vous avez des informations utiles, contactez les services de police au 04 72 90 82 45 ou le 17 en dehors des heures ouvrables.