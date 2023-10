Appel à témoins : Denia, 13 ans a disparu depuis le 7 juillet

La police lance un appel à témoins pour disparition inquiétante d'une personne mineure. L'adolescente a disparu depuis le 7 juillet dernier.

Denia Dahmane, 13 ans, a disparu depuis le 7 juillet 2023 à Bron. Depuis, elle n'a plus donné aucun signe de vie. L'adolescente mesure 1m60 et a une corpulence normale. Ses cheveux mi-longs sont châtains foncés.

Elle parait plus âgée que son âge et a une éraflure sur sa joue gauche. La dernière fois que Denia a été vue, elle portait un haut marron et un pantalon gris déchiré.

Si vous avez des informations, appelez les services enquêteurs au 04 72 50 04 76.