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Le château de Chenavel surplombe la Vallée de l’Ain. @FILMFRANCE.NET

Dans l’Ain, le château de Chenavel sélectionné pour le loto du patrimoine

  • par Corentin Lucas

    • Le château de Chenavel, à Jujurieux dans l’Ain, fait partie des 100 sites retenus dans le cadre de la Mission Patrimoine. Après des décennies d’abandon et un incendie en 2014, le monument doit désormais faire l’objet de travaux pour être sauvé.

    Le château de Chenavel, à Jujurieux, a été sélectionné comme projet départemental de la Mission Patrimoine 2026, portée par Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine. Le château se trouve dans un état de dégradation avancé. Après plusieurs décennies d’abandon, l’incendie de 2014 a notamment détruit la toiture de l’aile Nord.

    Le programme de sauvegarde doit permettre de stopper cette dégradation en entament les travaux. Ces derniers prévoient la consolidation et la reconstruction des murs de soutènement, la création d’un drainage périphérique, la restauration des toitures et des charpentes ou encore la sécurisation de plusieurs éléments fragilisés. L’intervention doit également permettre de restaurer les façades.

    Quel avenir après les travaux ?

    Le château de Chenavel, mentionné dès 1342 et dominant la vallée de l’Ain, raconte plusieurs siècles de l’histoire de Jujurieux. Épargné lors de la Révolution française, le château connaît une nouvelle destinée au XIXe siècle avec l’essor industriel de Jujurieux et des Soieries Bonnet. L’industriel Claude-Joseph Bonnet en fait notamment une maison de repos pour les ouvrières de son usine.

    a sélection au Loto du patrimoine doit permettre d’accompagner une première phase de sauvegarde. À ce jour, les financements apportés par la Fondation du patrimoine atteignent 1 427 euros. À plus long terme, l’objectif est de développer des activités liées aux métiers d’art et au patrimoine au sein du château, avec des concerts et des conférences.

    Mission patrimoine : un moyen de survie pour les édifices

    Le loto du patrimoine, porté en 2018 porté par Stéphane Bern et déployé par la Fondation du patrimoine, a déjà permis de récolter plus de 210 millions d’euros pour la restauration de plus de 1 080 sites en France. Cette année, les tirages ont lieu du 7 au 21 septembre, avec un jackpot d’au moins 2 millions d’euros. Le ticket à gratter, réalisé par la Française des Jeux (FDJ), coûte 15 euros.

    Lire aussi : Une centrale solaire alimente une vingtaine d’entreprises de la Plaine de l’Ain 

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