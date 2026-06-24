Festival Lumière : le village Cinéma déménage à l'Hôtel Dieu

Habituellement installé à l'Institut Lumière, le village Cinéma du festival Lumière, se tiendra cette année à la Cité de l'Hôtel Dieu.

Il y aura du changement pour l'édition 2026 du Festival Lumière. Cette année, le village Cinéma déménage. Habituellement installé dans le jardin de l'Institut Lumière (8e), ce dernier sera déplacé à la Cité de l'Hôtel Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un déménagement rendu possible par la Métropole de Lyon, propriétaire des lieux.

Du 10 au 19 octobre, l'Hôtel Dieu accueillera ainsi la librairie, le marché DVD, le bar, le restaurant et le café du festival. Il sera également un lieu de rencontre pour les professionnels du marché du film classique.

En parallèle, l'Institut Lumière continuera d'accueillir les festivaliers avec les salles du hangar, la librairie, la galerie et le café-restaurant.

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