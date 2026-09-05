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Le Azar Club sera fermé deux mois. Photo Erick Saillet

À Confluence, la fermeture du Azar Club se confirme

  • par Lisa Pillaud

    • Le préfet du Rhône a confirmé ce samedi 5 septembre la mise en œuvre de la fermeture du Azar Club.

    Dans un message publié ce samedi 5 septembre, le préfet du Rhône indique avoir « procédé à la fermeture administrative » de plusieurs établissements, dont la discothèque Azar Club, située quai Rambaud (2e arrondissement), pour une durée de deux mois.

    Plusieurs incidents depuis le mois de janvier

    Cela faisait suite à plusieurs incidents recensés depuis le début de l'année. Au total, la préfecture fait état d’au moins cinq faits de violences. Les rapports de police évoquent notamment des rixes entre clients fortement alcoolisés, des violences conjugales ainsi que des incidents impliquant les forces de l’ordre.

    Les soirées des 30 et 31 mai ont été particulièrement agitées. Des affrontements ont éclaté entre des clients et des agents de sécurité. Après ces incidents, des personnes entendues par les enquêteurs ont également mis en cause un membre de la sécurité de l’établissement, accusé d’avoir commis des violences avec une arme.

    Cette annonce met fin à l’incertitude qui entourait la fermeture depuis ce mercredi. Le 2 septembre, le préfet avait pris un arrêté imposant une fermeture administrative de deux mois à l’établissement. Mais, ce vendredi 4 septembre, la direction de l’Azar assurait ne pas avoir reçu la notification de la décision préfectorale. Dans un communiqué, le club indiquait que « le Azar Club est ouvert » et une soirée était d'ailleurs annoncée le soir même.

    La préfecture a également annoncé la fermeture administrative de l'établissement L'évasion (1e arrondissement) pour une durée de trois mois en raison de faits de détention illégale de tabac de contrebande.

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