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Photo illustration Fête Agriculture du Rhône

La fête régionale de l’agriculture fait son retour

  • par Lisa Pillaud
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    • Ce week-end, Saint-Clément-les-Places accueille la Fête régionale de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    Concours de labour, animaux, tracteurs, marché fermier, animations pour les enfants et même un loto bouse : plusieurs milliers de visiteurs sont attendus à Saint-Clément-les-Places ces 5 et 6 septembre.

    Le village accueille la Fête régionale de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, organisée par l’association Agriculture Jeune avec les Jeunes Agriculteurs du Rhône. Les organisateurs espèrent accueillir entre 6 000 et 8 000 visiteurs au cours des deux journées.

    Deux finales de labour

    Le week-end sera rythmé par plusieurs temps forts Les meilleurs laboureurs de la région s'affronteront lors de la finale régionale de labour ce dimanche 6 septembre. La finale départementale réunira les concurrents du Rhône ce samedi 5 septembre.

    Un concert et un bal viendront clôturer la journée du samedi. Le lendemain, une messe des laboureurs sera donnée à 10 heures.

    Les animaux seront également à l’honneur avec le concours départemental de vaches laitières, des démonstrations de chiens de troupeau, de tonte de moutons et plusieurs animations autour des chevaux.

    Mais l'animation la plus insolite sera le loto bouse. Le principe est simple : les participants ont un numéro et ils doivent attendre qu’une vache fasse ses besoins sur la bonne case correspondante.

    Un marché fermier permettra aux visiteurs de déguster différentes spécialités du territoire.

    Lire aussi : Le ministère de l’Agriculture met en place un plan d’urgence engrais pour les agriculteurs

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