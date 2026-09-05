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Les circonstances du braquage sont encore à déterminer. Image d’illustration

Une entreprise braquée et une salariée séquestrée à Montagny

  • par Lisa Pillaud

    • La société DM Dorure a été ciblée lundi 31 août au petit matin. Une salariée a été séquestrée.

    Un braquage s’est produit lundi 31 août au petit matin dans les locaux de DM Dorure, à Montagny, au sud de Lyon.

    Les faits se seraient déroulés aux alentours de 6 heures. Selon les informations recueillies par Le Progrès, plusieurs individus auraient fait irruption dans les locaux de la société avant de séquestrer une salariée. Les suspects auraient ensuite pris la fuite. Ils sont toujours recherchés par les forces de l’ordre.

    Déjà un cambriolage deux ans plus tôt

    L'entreprise est spécialisée dans le traitement de surface par électrolyse. Les malfaiteurs auraient ciblé l’entreprise en pensant pouvoir trouver des métaux précieux. Le montant du préjudice n'est toujours pas connu, et une enquête est en cours.

    En février 2024, l’entreprise avait déjà été la cible d’un important cambriolage. Environ 600 kilos de métaux avaient été dérobés dans ses locaux.

    Lire aussi : Cinq Lyonnais mis en examen après un cambriolage en suisse, un possible lien avec le musée Jacques-Chirac

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