Air, Justice, Niles Rodgers… le plateau alléchant des Nuits de Fourvière 2024

L’icône américaine Nile Rodgers montera sur la scène du Grand Théâtre avec le groupe Chic le 27 juin. Sans doute le concert le plus attendu de cette édition 2024. (Photo de Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Désormais portée par le duo Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, la programmation 2024 des Nuits de Fourvière apparaît très alléchante. Le festival change de direction, mais l’ADN reste identique avec du cirque, de la danse, du théâtre et surtout de grands noms, passés et actuels, de la scène musicale.

Confiées pendant 20 ans aux mains expertes de Dominique Delorme, les Nuits de Fourvière entrent cette année dans un nouvel âge avec l’arrivée à la barre du duo Vincent Anglade et Emmanuelle Durand. Pourtant, à regarder la programmation de cette édition 2024 dévoilée ce jeudi matin, difficile d’y voir une révolution. Un choix assumé par les successeurs de Dominique Delorme qui ont "souhaité s’appuyer sur [son] héritage exceptionnel", explique Vincent Anglade.

Aux côtés d’un plateau musical foisonnant et surtout éclectique avec une part belle réservée au rap et à la musique électro, on retrouve toujours une belle programmation de cirque, qui prend encore un peu plus d’ampleur, du théâtre, de la danse et surtout une alchimie entre ces disciplines. "Nous avons souhaité cultiver la pluridisciplinarité du festival", reconnaît Emmanuelle Durand. Une pluridisciplinarité qui se retrouvera tout au long de l’événement, du 30 mai au 25 juillet, autour d’un thème, le corps. "On a travaillé autour d’un fil rouge, que l’on a appelé « Faire corps ». On voulait à la fois donner une colonne vertébrale pour essayer de réunir des projets de danse, de théâtre, de musique, de cirque … Ce thème du corps nous a semblé très actuel et très ancré dans la société. Il est de tous les combats aujourd’hui", précise Vincent Anglade.

Une édition empreinte de nostalgie

Les disciplines se croiseront ainsi lors de cinq soirées intitulées "Musique en scène", où le public pourra notamment voir, le 2 juin, JoeyStarr collaborer avec le metteur en scène David Bobée pour proposer un spectacle littéraire, musical et chorégraphique autour d’écrits et de poésies antiracistes. Dans la même veine, le très réputé danseur de flamenco Israël Galván se frottera le 14 juillet à une des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle, "Le Sacre du printemps", sur une partition retranscrite pour deux pianos.

Patti Smith donnera un concert le 16 juillet au Grand Théâtre. (Crédit Paul Bourdrel)

Les Nuits de Fourvière ne seraient pas aussi prisées des Lyonnais et l’ouverture de leur billetterie surveillée comme le lait sur le feu sans les nombreuses têtes d’affiche qu’elles réservent chaque année. Dans un mélange de rock, d’électro, de rap et de pop, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations. Il y en aura surtout beaucoup pour les mélomanes nostalgiques, avec le retour de grands noms qui ont fait l’histoire de Fourvière, à l’instar de Patti Smith (16 juillet), la programmation de monstres sacrés de la chanson françaises comme Véronique Sanson (14 juin) ou Alain Souchon (25 juin), mais aussi des icônes mondiales, Niles Rodgers et Chic (27 juin) ou encore PJ Harvey (4 juin), dont la venue en fera sans doute rêver plus d’un. Sans oublier des stars montantes ou déjà affirmées de la nouvelle génération comme Zaho de Sagazan, fraîchement auréolée de 4 succès aux Victoires de la musique, l’Impératrice ou encore le groupe de rock Idles, dont les membres s’imposent actuellement comme les figures du rock.

Du rap et de l'électro pour tous

Pour cette première à la tête des Nuits de Fourvière, Vincent Anglade et Emmanuelle Durand ont aussi réservé une place de choix à l’électro, une proposition qui doit permettre d’ouvrir encore un peu plus le festival à la jeunesse. Emblématique de la French touch et contemporain de Daft Punk, reformé après des années de séparation pour une tournée consacrée à son premier album culte Moon Safari, le groupe Air donnera un concert très attendu le 18 juin. Ceux qui se souviennent du dernier passage de LCD Soundsytem aux Nuits de Fourvière n’hésiteront sans doute qu’une fraction de seconde au moment de cliquer sur valider pour obtenir un billet pour leur concert prévu le 8 juillet au Grand Théâtre. Sans parler de cette autre soirée nostalgie organisée le 17 juin avec Justice. Pour quelque chose de plus actuel, il ne faudra pas manquer le concert des Australiens de Parcels, dont la pop-électro s’inscrit dans la droite ligne de l’héritage d’un certain duo nommé... Daft punk.

L’autre volet de ces Nuits de Fourvière, qui devrait attirer un public plus jeune, tient dans la programmation rap et hip-hop du festival. Entre les concerts des pontes du rap français des 90’s, Mc Solaar et Iam, et ceux de stars de la jeune génération, Dinos et Lala &ce, le choix sera sans doute difficile le 13 mars au moment de l’ouverture de la billetterie du festival.

Des acrobates en pleine ville pendant une semaine

Au total, cette édition 2024 des Nuits de Fourvière proposera 120 représentations, réparties sur 13 lieux de spectacles. À commencer par Vaulx-en-Velin, où les Nuits de Fourvière débuteront avec un peu d’avance dans l’espace public. Du 13 au 18 mai, les acrobates de la Compagnie XY feront des apparitions surprises dans les écoles, sur le toit des immeubles, sur les marchés … avant de donner un spectacle gratuit le 18 mai sur la place de la Nation.

Le cirque, qui occupe encore une belle place dans la programmation du festival, aura d’ailleurs l’honneur de lancer officiellement les Nuits de Fourvière le 30 mai au Grand Théâtre. Accompagnés par trente choristes, une vingtaine d’acrobates de la compagnie de cirque australienne Gravity & Other Myth s’empareront de la scène, pour ce qui s’annonce comme "une première en France". Sur le papier, le passage de témoin entre Dominique Delorme et le duo Vincent Anglade/Emmanuelle Durand semble déjà réussi.

Pour découvrir la programmation complète des Nuits de Fourvière qui se tiendra du 30 mai au 25 juillet 2024, rendez-vous sur le site du festival. A noter que la billetterie ouvrira le mercredi 13 mars à midi.

