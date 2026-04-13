Actualité
@Air Canada
@Air Canada

Lyon : Air Canada apporte son soutien au concours 2026 des entreprises innovantes en sécurité

  • par Corentin Lucas

    • Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes spécialisées dans l’aéronautique, l’aérospatial, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou encore la défense vont peut-être pouvoir bénéficier d'un voyage offert par Air Canada.

    Chaque année, depuis 1987, ont lieu les Entretiens Jacques Cartier. Un évènement renforçant les liens entre les entreprises de la région lyonnaise et celles implantées au Canada. Pour permettre aux start-up et PME d'y participer, un concours des entreprises innovantes en sécurité est prévu à Lyon. Ils ont jusqu'au 10 mai pour participer. Les entreprises gagnantes seront récompensées le 12 juin prochain.

    Pour l'édition 2026 des Entretiens Jacques Cartier, qui se tiendront du 9 au 11 novembre prochain au Québec (plus précisement dans les villes de Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivière), la société de transport aérien, Air Canada, a annoncé sa participation au projet. De ce fait, elle sera directement impactée par le concours lyonnais, puisqu'elle offrira aux lauréats des billets d’avion aller-retour entre la capitale des Gaules et Montréal.

    "Un soutien fidèle et essentiel" d'Air Canada

    "Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui favorise les échanges économiques et l’innovation entre la France et le Québec", déclare Jean-François Raudin, Country Sales Manager France pour Air Canada, dans un communiqué paru ce lundi 13 avril. La présidente du Centre Jacques Cartier (Lyon 2e), Isabelle Bourgade, tient à saluer "le soutien fidèle et essentiel" d'Air Canada.

    Pour rappel, le désormais ancien président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, s'était rendu en personne au Québec lors de l'édition 2024.

    Lire aussi : Un avion EasyJet dérouté en urgence entre Palma de Majorque et Lyon

    à lire également
    Punaise de lit
    Punaises de lit : un insecticide illégal et potentiellement mortel désormais signalé jusqu’à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    @Air Canada
    Lyon : Air Canada apporte son soutien au concours 2026 des entreprises innovantes en sécurité 16:53
    Punaise de lit
    Punaises de lit : un insecticide illégal et potentiellement mortel désormais signalé jusqu’à Lyon 16:19
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Un enfant de 12 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône 15:43
    Le Modulo va bientôt être remplacé par une péniche nouvelle génération. @Modulo
    Lyon : le Modulo bientôt remplacé par une péniche nouvelle génération 15:28
    PFAS LYON arkema daikin
    Une nouvelle étude menée autour de Lyon révèle la présence de polluants éternels dans l’air 15:08
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Métropole de Lyon : deux fuites de gaz se déclarent sur des chantiers 15:01
    Les Mauvais Gones
    Des films de gangster au cinéma : le festival Mauvais Gones revient à Lyon 14:46
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Lyon : LFI défend une élue du 8e arrondissement accusée d'avoir filmé ses opposants 14:13
    Médecin
    Auvergne-Rhône-Alpes : 13 nouveaux centres de ressources territoriaux vont ouvrir en 2026 14:08
    Les Hospices civils de Lyon lancent un entrepôt de données de santé pour accélérer la recherche 13:27
    Lyon : 2 500 participants attendus pour le Grand Mâchon au Matmut Stadium le 30 mai 12:50
    police Lyon
    Un jeune homme de 19 ans blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon 12:16
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : un enfant retrouvé en pleine nature après avoir disparu dans la nuit 11:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut