Lyon : Air Canada apporte son soutien au concours 2026 des entreprises innovantes en sécurité

Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes spécialisées dans l’aéronautique, l’aérospatial, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou encore la défense vont peut-être pouvoir bénéficier d'un voyage offert par Air Canada.

Chaque année, depuis 1987, ont lieu les Entretiens Jacques Cartier. Un évènement renforçant les liens entre les entreprises de la région lyonnaise et celles implantées au Canada. Pour permettre aux start-up et PME d'y participer, un concours des entreprises innovantes en sécurité est prévu à Lyon. Ils ont jusqu'au 10 mai pour participer. Les entreprises gagnantes seront récompensées le 12 juin prochain.

Pour l'édition 2026 des Entretiens Jacques Cartier, qui se tiendront du 9 au 11 novembre prochain au Québec (plus précisement dans les villes de Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivière), la société de transport aérien, Air Canada, a annoncé sa participation au projet. De ce fait, elle sera directement impactée par le concours lyonnais, puisqu'elle offrira aux lauréats des billets d’avion aller-retour entre la capitale des Gaules et Montréal.

"Un soutien fidèle et essentiel" d'Air Canada

"Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui favorise les échanges économiques et l’innovation entre la France et le Québec", déclare Jean-François Raudin, Country Sales Manager France pour Air Canada, dans un communiqué paru ce lundi 13 avril. La présidente du Centre Jacques Cartier (Lyon 2e), Isabelle Bourgade, tient à saluer "le soutien fidèle et essentiel" d'Air Canada.

Pour rappel, le désormais ancien président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, s'était rendu en personne au Québec lors de l'édition 2024.

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