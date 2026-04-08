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Easy Jet ouvre une nouvelle ligne depuis Lyon.

Un avion EasyJet dérouté en urgence entre Palma de Majorque et Lyon

  • par LR

    • Mardi 7 avril, un avion EasyJet à destination de Lyon a été obligé de retourner à l’aéroport de Palma de Majorque en urgence après seulement 37 minutes de vol.

    Il n’avait décollé de l’aéroport de Palma de Majorque (Espagne) que depuis 37 minutes lorsqu’un avion de la compagnie aérienne EasyJet, à destination de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a été dérouté en urgence mardi 7 avril.

    Comme l’indiquent nos confrères d’actuLyon, l’A320 a été obligé de rebrousser chemin en raison d’un problème technique "mineur" et "conformément aux procédures en vigueur".

    L’équipage avait également "atteint son maximum légal d’heures de vol et nous avons dû procéder à un changement d’équipage. Le vol a pu redécoller normalement et est arrivé à Lyon à 17 h 47, au lieu de l’horaire initialement prévu à 15 h 15", indique enfin la compagnie aérienne à nos confrères.

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