Un nouveau magasin Gifi va ouvrir ses portes le 4 septembre dans l'Ain.

Le 4 septembre, le nouveau magasin Gifi de Belley dans l'Ain ouvrira ses portes dans la ZAC de l'Ousson a annoncé l'enseigne. Il s'agit de la 67e boutique Gifi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 5e dans l'Ain, après Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Bellegarde et Beynost.

Le magasin disposera d'une surface de plus de 1 600 m2, le magasin proposera des produits de décoration et de loisirs pour équiper la maison. Il emploie huit personnes et sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h30.