Une séance familiale évènement du film Les 12 travaux d'Astérix est organisée le dimanche 13 octobre à Lyon.

À l'occasion du festival Lumière qui se tiendra à Lyon du samedi 12 au dimanche 20 octobre, une séance évènement du film "Les 12 travaux d'Astérix" d'Uderzo et Goscinny. Le film sera projeté sur écran géant à la Halle Tony Garnier le dimanche 13 octobre à 13 h dans une version remasterisée.

Des animations et des surprises sont également au programme, le tout pour 6€ pour les enfants et les personnes accréditées, et 8 € pour les adultes non-accrédités.

Pour rappel, c'est l'actrice Isabelle Huppert, deux fois lauréate du prix d'interprétation à Cannes, qui recevra cette année le prix Lumière le vendredi 18 octobre, succédant au réalisateur Wim Wenders.