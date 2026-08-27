Villeurbanne : cinq hommes mis en examen suite à la fusillade dans le quartier de Grandclément

Dix jours après des tirs visant un véhicule stationné dans le quartier de Grandclément, à Villeurbanne, cinq suspects ont été interpellés par la police.

Les faits remontaient au 10 août dernier, en fin d’après-midi, dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne. Des individus encagoulés avaient ouvert le feu en direction d’un véhicule stationné dans le quartier. Aucun blessé n’avait été déploré malgré les tirs. Sur place, les enquêteurs avaient retrouvé sept balles de calibre 9 mm.

Cinq suspects interpellés

Les investigations menées par les enquêteurs de la police nationale ont finalement permis d’identifier cinq suspects et de localiser un appartement susceptible d’être lié aux faits. Le 18 août, ces cinq individus ont été interpellés. "La perquisition du logement a permis de saisir une arme, 2 chargeurs garnis ainsi que de la résine de cannabis", indique la Police nationale.

Les cinq suspects ont été présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue. Tous ont été mis en examen dans le cadre de la procédure. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.

À Villeurbanne (69), le 10 août, les policiers ont été requis après des tirs commis par des individus encagoulés en direction d’un véhicule stationné dans le quartier Grandclément. Aucun blessé n’a été déploré, mais 7 étuis de calibre 9mm ont été retrouvés sur place.



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