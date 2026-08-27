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Image d’illustration de la police nationale. © Tim Douet

Villeurbanne : cinq hommes mis en examen suite à la fusillade dans le quartier de Grandclément

  • par Corentin Lucas
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    • Dix jours après des tirs visant un véhicule stationné dans le quartier de Grandclément, à Villeurbanne, cinq suspects ont été interpellés par la police.

    Les faits remontaient au 10 août dernier, en fin d’après-midi, dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne. Des individus encagoulés avaient ouvert le feu en direction d’un véhicule stationné dans le quartier. Aucun blessé n’avait été déploré malgré les tirs. Sur place, les enquêteurs avaient retrouvé sept balles de calibre 9 mm.

    Cinq suspects interpellés

    Les investigations menées par les enquêteurs de la police nationale ont finalement permis d’identifier cinq suspects et de localiser un appartement susceptible d’être lié aux faits. Le 18 août, ces cinq individus ont été interpellés. "La perquisition du logement a permis de saisir une arme, 2 chargeurs garnis ainsi que de la résine de cannabis", indique la Police nationale.

    Les cinq suspects ont été présentés à la justice à l’issue de leur garde à vue. Tous ont été mis en examen dans le cadre de la procédure. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.

    Lire aussi : Lyon : une interpellation et des amendes après un contrôle à la gare routière de Gerland

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