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De nouvelles restrictions d’eau dû à l’accentuation de la sécheresse en Haute-Savoie (Photo d’illustration)

Sécheresse dans le Rhône : l’axe Saône placé en situation de crise, plusieurs interdiction mises en place

  • par C.M.

    • Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté plaçant le territoire de l’axe Saône en situation de crise sécheresse. Les cours d’eau de l’ouest et de l’est du département restent, respectivement, en situation de crise et en alerte renforcée.

    La sécheresse s’aggrave toujours plus sur le territoire. En conséquence, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris ce lundi 24 août un arrêté pour placer en situation de crise sécheresse le territoire de l’axe Saône, et maintenir en situation de crise les cours d’eau de l’ouest du département et en situation d’alerte renforcée ceux de l’est lyonnais.

    Lire aussi : Sécheresse dans le Rhône : la situation de crise déclenchée pour l'Ouest du département

    La ressource superficielle réservée à certaines priorités

    Désormais, la ressource superficielle est prioritairement réservée à l’approvisionnement en eau potable, aux usages sanitaires et de sécurité. Des mesures d’interdiction entrent également en vigueur : interdiction de prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques ; d’arrosage des espaces verts publics ou privés, des potagers domestiques entre 9 heures et 20 heures, des espaces sportifs publics ou privés ; de lavage des façades, toitures et voiries à titre privé, des véhicules dans les stations-service (sauf équipement de recyclage des eaux) ; de fonctionnement des fontaines à circuit ouvert ou encore de fonctionnement de brumisateurs, hormis ceux mis en place par les collectivités.

    La préfecture du Rhône rappelle dans son communiqué que sur les bassins versants maintenus en situation d’"alerte renforcée", les interdictions sont plus réduites, mais que "des réductions des prélèvements doivent être appliquées pour l’ensemble des usages, qu’ils soient domestiques ou économiques." L’irrigation agricole à partir des ressources superficielles reste en effet possible, mais de façon limitée (horaires, volume…), tandis que l’arrosage particulier est restreint à des plages horaires limitant la perte d’eau. Toute infraction constatée par les agents de l’Office français de la biodiversité sera sanctionnée par une contravention de 5e classe, soit jusqu’à 1 500 euros d’amende pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale.

    L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de restriction sécheresse est disponible sur le site des services de l’État dans le Rhône (www.rhone.gouv.fr).

    Territoires concernés par les mesures de gestion des eaux superficielles dans le Rhône. Capture d'écran DDT 69

    Lire aussi : Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records"

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