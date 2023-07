Laurent Wauquiez recadre la Ville de Lyon, après que Grégory Doucet ait annoncé débloquer une aide de 500 000 euros pour aider les commerçants, dont une partie passerait par un fonds de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'existe pas encore.

Nouvelle bisbille entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez et la Ville de Lyon de Grégory Doucet. Le président Les Républicains n’a visiblement guère apprécié de voir sa collectivité impliquée dans une communication de la municipalité écologiste, qui a annoncé ce mercredi matin débloquer "une aide exceptionnelle de 500 000 euros" pour soutenir les commerçants victimes de dégradations lors des émeutes urbaines survenues depuis la mort de Nahel, le 27 juin.

La Ville de Lyon n’ayant pas la compétence pour aider directement les commerçants, à l’inverse de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la municipalité entend donc abonder à hauteur de 300 000 euros un fonds d’indemnisation "qui serait à mettre en place par la Région". Problème, ce matin du côté de la Région on confiait être étonné de cette annonce, la collectivité n’ayant à ce stade pas encore acté la création d’un tel fonds, même si le projet est dans les tuyaux. On s’agacerait presque de voir Grégory Doucet et ses équipes prendre les devants sur un sujet sur lequel aucune annonce financière n’a été faite par la Région.

Doucet en partie "responsable" des dégradations pour Wauquiez

Dans un communiqué laconique, envoyé en début d’après-midi, les services de la Région précisent d’ailleurs qu’à ce sujet "les propos du maire de Lyon n’engagent que lui". La collectivité régionale doit ainsi dévoiler son propre dispositif d’aide d’ici la fin de la semaine.

"La décision du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique" Région Auvergne-Rhône-Alpes

Par ailleurs, sans doute en réaction à une interview dans Le Progrès d’un policier municipal regrettant de ne pas avoir pu intervenir vendredi 30 juin lors des émeutes, la Région accuse le maire de Lyon de porter "une très lourde responsabilité dans la dégradation de ces commerces". "La décision du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique. […] Les dégâts constatés sont aussi la conséquence de cette décision incompréhensible", poursuit la Région.

Il faudra repasser pour voir un semblant de front républicain naître entre les deux collectivités.

