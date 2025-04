Une nouvelle agression antisémite à Villeurbanne 

Un homme a été victime d’une agression antisémite vendredi 11 avril à Villeurbanne. Une enquête a été ouverte.

Nouvelle agression antisémite à Villeurbanne. Un homme a, en effet, été agressé vendredi 11 avril alors qu’il promenait son chien, rapporte Valeurs Actuelles. La victime, qui portait un collier avec une étoile de David, a alors été approchée par deux individus qui l’ont frappé au visage, à la mâchoire et à l’épaule en proférant des insultes telles que "sale juif" ou "sale faf." Les suspects auraient également filmé la scène.

Cette dernière a déposé plainte avant de se rendre à l’hôpital. Une enquête a été ouverte. Deux jours d’ITT ont été délivrés à la victime.

Condamnation "avec la plus grande fermeté"

Dans un communiqué diffusé samedi 12 avril, le Parti socialiste de Villeurbanne "condamne avec la plus grande fermeté" cette agression survenue vendredi et assure aux victimes d’antisémitisme "tout (leur) soutien." Et d’ajouter : "Cette attaque, comme celles survenues précédemment, constitue une atteinte grave aux valeurs de la République. Nous réaffirmons notre engagement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ainsi que la défense de l'universalisme contre toutes les haines."

La préfecture du Rhône a, quant à elle, garanti "à la communauté juive et à ses représentants sa détermination à lutter contre les actes antisémites et à ce que leurs auteurs ne restent pas impunis."