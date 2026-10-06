Isère : à Vienne, le cours Brillier inauguré après 18 mois de travaux. Crédit : Ville de Vienne

La Ville de Vienne a inauguré samedi 3 octobre le cours Brillier après 18 mois de travaux. Plus de 3 700 m2 ont été désimperméabilisés.

À Vienne, le cours Brillier a considérablement changé de visage. Après 18 mois de travaux, portés par Vienne Condrieu Agglomération et la Ville de Vienne, l’axe a été inauguré ce samedi 3 octobre.

Parmi les grandes transformations, 3 700 m2 ont été désimperméabilisés et 4 500 végétaux ont été plantés. "La nature prend davantage de place", salue les collectivités. Couloir de bus, aménagements cyclables, cheminements piétons améliorés et terrasses réaménagées facilitent les déplacements et invitent à profiter du cours.

L’ancienne place de la Casquette, désormais baptisée place de la caserne Général Rambaud, accueille par ailleurs une nouvelle fontaine à 13 jets dont l’eau est réutilisée pour arroser les plantations environnantes. "Merci aux riverains, commerçants et usagers pour leur patience, ainsi qu’à toutes les équipes mobilisées pendant le chantier !", remercie la Ville de Vienne.

Isère : à Vienne, le cours Brillier inauguré après 18 mois de travaux. Crédit : Ville de Vienne

1 250 000 euros financés par l’État

Pour rappel, Vienne fait partie des 244 villes moyennes retenues dans le dispositif national "Action cœur de Ville" lancé par l’État en 2018. Dès sa création, la commune a bénéficié de ce programme de soutien de l’État pour revitaliser son centre-ville.

Les axes prioritaires de ce dispositif visent notamment à offrir un cadre de vie agréable et sécurisé pour les Viennois, à préserver l’économie locale notamment en revivifiant les services publics et commerces de proximité et à développer l’accessibilité, les mobilités douces et à mettre en valeur le patrimoine et le paysage. C’est dans ce cadre que la requalification du cours Brillier a été retenue et a fait l’objet d’un accompagnement financier de l’Etat à hauteur de 1 250 000 euros. Le montant total des opérations est estimé à plus de 8 490 000 euros.